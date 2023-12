Grzegorz Braun ukarany za zgaszenie gaśnicą żydowskiego świecznika. Hołownia zdradził szczegóły

- Reakcja Prezydium Sejmu mogła być tylko jedna. Poseł Braun został wykluczony z obrad Sejmu aż do końca trwania pierwszego posiedzenia. Salę i budynek Sejmu opuścił dobrowolnie i mam nadzieję, że nieprędko tu wróci - mówił Szymon Hołownia.

- Obejrzeliśmy dokładnie zapis z kamer sejmowych. Nie mieliśmy wątpliwości, chociaż wicemarszałek Bosak wstrzymał się od głosu, ale Prezydium ukarało posła Brauna najwyższą możliwą karą. Po wykluczeniu z obrad - zostanie ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres 3 miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres pół roku - mówił Szymon Hołownia. Wcześniej marszałek Sejmu zapowiedział też, że zgłosi sprawę do prokuratury.

Grzegorz Braun użył gaśnicy w Sejmie, żeby zgasić chanukową menorę

W Sejmie trwały pytania po exposé premiera Donalda Tuska. W ich trakcie dziennikarz Wirtualnej Polski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym poseł Grzegorz Braun zgasił gaśnicą menorę chanukową. "Niebywały skandal" - skomentował Patryk Michalski. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Brauna z dalszych obrad.

- Panie pośle, co pan zrobił? Jak tak można było się zachować? - słychać krzyki dziennikarza na opublikowanym nagraniu.

- Kładę kres... - słychać odpowiedź posła.

Jak pisaliśmy TUTAJ, Grzegorza Brauna próbowała powstrzymać lekarka Magdalena Gudzińska-Adamczyk, która w Sejmie przebywała jako osoba prywatna. - Jestem w szoku, to nie do pomyślenia - dodała. - Jesteśmy w Polsce, w XXI wieku, to nie jest '39 rok. (...) Mówię: "Jak pan może, to jest wstyd, co pan robi, atakuje pan symbol religijny", on mówi: "pani nie jest kobietą" czy coś takiego. (...) Ja się przestałam czuć bezpieczna w tym kraju, a czułam się bezpieczna. Przecież to jest poseł... - mówiła Gudzińska-Adamczyk. - To jest straszne, co się stało - podkreślała.

Ambasador Izraela potępił Grzegorza Brauna

Ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne potępił czyn posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który gaśnicą zgasił świece chanukowe znajdujące się na korytarzu Sejmu. We wpisach zamieszczonych na portalu X po hebrajsku i angielsku izraelsku ambasador podkreślił, że postępowanie posła Konfederacji to wstyd. "Poseł polskiego parlamentu ze skrajnej prawicy właśnie brutalnie zgasił menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie. Kilka minut wcześniej odbyła się tam emocjonująca ceremonia" - napisał Jakow Liwne.