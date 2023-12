Czym jest Chanuka? Co upamiętnia zapalanie świateł w siedmioramiennym świeczniku?

Przełom listopada i grudnia w kalendarzu gregoriańskim to ważny moment dla wyznawców judaizmu. Okres ten odpowiada bowiem obchodom święta świateł, określanego jako Chanuka (z hebrajskiego "poświęcenie"). W kalendarzu żydowskim trwa ono od 25 dnia miesiąca kislew do 2. dnia miesiąca tewet. Tegoroczna Chanuka rozpoczęła się 7 grudnia i potrwa do 15 dnia tego miesiąca.

Skąd wzięła się Chanuka? Święto świateł upamiętnia odzyskanie wolności religijnej

Podobnie jak w przypadku Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, święto świateł powstało po to, by upamiętnić ważne wydarzenia z przeszłości. Geneza Chanuki sięga 165 r. p.n.e., kiedy to miały miejsce powstanie żydowskie i cud rozmnożenia oliwy. Według Ksiąg Machabejskich na terenach dzisiejszego Izraela zakazano wtedy wyznawania innej religii niż wiara w bogów greckich, a Świątynia Jerozolimska została przekształcona w miejsce kultu Zeusa.

Pod zakaz podlegały także wszelkie tradycje judaistyczne, a za jego złamanie karano śmiercią. Żydzi wywołali powstanie, które zakończyło się ich sukcesem. Świątynia została na nowo poświęcona, a w jej wnętrzu zapalono siedmioramienny świecznik, który mimo niewystarczającej ilości oliwy, palił się przez aż osiem dni.

Jak obchodzona jest Chanuka? Najważniejszym atrybutem menora

Święto świateł nie jest okresem wolnym od pracy czy szkoły. Obchody Chanuki wiążą się z codziennym zapalaniem coraz większej liczby świateł w siedmioramiennym świeczniku zwanym menorą. Przedmiot umieszczany jest co wieczór w oknie, aby jego światło mogło "dotrzeć" do innych. To czas poświęcony rodzinie i umiarkowanej zabawie. Dzieci mogą liczyć na drobne upominki, a dorośli spędzają czas na grze w karty.