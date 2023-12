12 grudnia podczas posiedzenia Sejmu poseł Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe, które znajdowały się na sejmowym korytarzu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zadecydował o złożeniu wniosku do prokuratury i wykluczeniu z obrad Sejmu posła Konfederacji. Po zdarzeniu obrady Sejmu zostały przerwane.

Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe w Sejmie

- Dziękuję posłom, którzy podchodzili do nas i potępiali to, co widzieli i uważamy, że małe światło może odsunąć dużo mroku i będziemy dodawali więcej światła, tolerancji i wolności religii - powiedział rabin Szalom Ber Stambler w rozmowie z Szymonem Hołownią na antenie TVP.

- Bardzo mnie wzruszyła serdeczność, współczucie i chęci do działania pana marszałka. Niejedna osoba, która tutaj szła, obdarzyła nas współczuciem. Bardzo cenię to, co się wydarzyło po tym co zrobił pan poseł Braun. Antysemici próbowali 2200 lat temu zgasić światła narodu żydowskiego, dzisiaj spróbowano zgasić światła świec. Antysemici wtedy przegrali i teraz też przegrają - dodał przedstawiciel społeczności żydowskiej w Warszawie. - Dziękuję panu za te słowa, mam nadzieję, że z agresji, głupoty i czyjejś niewrażliwości wyrośnie dobro, współczucie, szacunek i wzajemne zrozumienie - dodał.