Według nieoficjalnych informacji Danuta Holecka miała po raz ostatni poprowadzić "Wiadomości" 12 grudnia. Miały to przekazać niezależne źródła TVP. - Dokumenty zostały już podpisane. Ma odejść 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia - przekazał anonimowy informator w rozmowie z naTemat.pl.

Danuta Holecka nie pojawiła się w "Wiadomościach". Internauci załamani

We wtorkowym wydaniu "Wiadomości" nie pojawiła się Danuta Holecka, choć według nieoficjalnych informacji tego dnia miała poprowadzić program po raz ostatni. Zastąpiła ją Edyta Lewandowska. Holecka pojawiła się natomiast na antenie TVP później, podczas emisji programu "Minęła dwudziesta". Do studia zaproszeni zostali Kaziemierz Klejna z KO oraz Krzysztof Kukucki z Nowej Lewicy. Poruszono między innymi skandal z udziałem posła Grzegorza Brauna. Podczas programu Holecka nie odniosła się w żaden sposób do swojego rzekomego pożegnania z programem.

Internauci nie kryli swojego rozczarowania nieobecnością prezenterki podczas wtorkowego wydania "Wiadomości", które wyrazili m.in. na Facebooku. Tam zorganizowano akcję "Wielkie narodowe oglądanie ostatnich 'Wiadomości' z Danutą Holecką", którą zaplanowano na 12 grudnia br., właśnie z powodu rzekomego odejścia prezenterki. "Holecka stchórzyła", "Danusia ewakuowała się bez uprzedzenia", "Niestety, proszę Państwa - straciliśmy okazję, by pożegnać się z Panią Danutą w Wiadomościach!" - pisali internauci.

Danuta Holecka od 30 lat była związana z TVP

Danuta Holecka rozpoczęła pracę w telewizji w 1993 roku, po tym jak wygrała konkurs na prezentera TVP. Na początku swojej pracy zajmowała się relacjami z obrad Sejmu, później prowadziła poranne i popołudniowe wydania Wiadomości w TVP 1. W 1997 roku po raz pierwszy poprowadziła "Wiadomości", co robiła przez kolejne sześć miesięcy. Ponownie prowadziła program dopiero od 2003 roku do 2004 roku oraz w 2010 roku.

W 2005 roku Holecka została prezenterką serwisu Kurier w TVP3, natomiast w latach 2007 - 2010 prowadziła również programy "Info serwis" i "Minęła dwudziesta" w TVP Info. Od 2013 do 2018 roku była też prezenterką w TVP 3. W 2016 roku wróciła do "Wiadomości" TVP, wówczas zaczęto zarzucać jej stronnicze prowadzenie programu. Dwa lata później powołano ją na członkinię XI kadencji Komisji Etyki TVP S.A, a od 2019 roku była szefową "Wiadomości" w TVP.