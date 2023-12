Do zdarzenia doszło w sobotę (9 grudnia) na trasie S5 zlokalizowanej na terenie powiatu świeckiego (województwo kujawsko-pomorskie). Krótko po północy, na wysokości wsi Sartowice partol policji natrafił na uszkodzony samochód osobowy. Pojazd zajmował prawy pas ruchu, a w jego okolicy znajdowały się inne poszkodowane auta.

Kolizja na S5 w powiecie świeckim. Jeden z kierowców przyznał się do winy

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że odpowiedzialność za zdarzenie ponosi właściciel rozbitego auta. 18-letni mieszkaniec powiatu świeckiego przyznał się do spowodowania kolizji. Mężczyzna miał nie dostosować prędkości do warunków na drodze, przez co stracił kontrolę nad pojazdem i dwukrotnie uderzył w bariery ochronne. Uszkodzeniu uległy także inne pojazdy, których kierowcy najechali na elementy rozbitego auta. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Miał prowadzić pod wpływem alkoholu i narkotyków. Funkcjonariusze wróżą mu do trzech lat więzienia

Stan, w jakim znajdował się podejrzany o spowodowanie kolizji, wzbudził wątpliwości u obecnych na miejscu policjantów. 18-latek sprawiał wrażenie nieświadomego zaistniałej sytuacji. Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Świeciu, wstępne badanie alkomatem wykazało u niego blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Podczas dalszych czynności wyszło również na jaw, że mężczyzna kierował bez uprawnień, a wstępne badanie wykazało u niego obecność amfetaminy. Za popełnione wykroczenia i przestępstwa grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.