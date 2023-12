Zima w odwrocie. Odwilż na dobre zawitała do Polski. IMGW ostrzega przed opadami marznącymi

Od kilku dni w polskiej pogodzie dominują dodatnie wartości na termometrach oraz opady deszczu. I wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie się to nie zmieni.

IMGW ostrzega przed opadami marznącymi. Gołoledź utrudni życie kierowcom w pięciu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł we wtorek wieczorem o pojawieniu się się alertów hydrologicznych. "W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych prognozuje się dalszy wzrost poziomu wody w zlewni górnej Pilicy, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Wąsosz" - czytamy we wpisie.

W związku z prognozowanymi trudnymi warunkami na drogach IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla pięciu województw. Opady marznące mogą wystąpić na terenie całego woj. podkarpackiego, w większości woj. małopolskiego (z wyłączeniem skrajnie północnych obszarów) i południowej części woj. lubelskiego.

Na liście znalazły się także po cztery powiaty z woj. świętokrzyskiego (sandomierski, staszowski, buski, kazimierski) i woj. śląskiego (cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki). Alerty obowiązują do godz. 9 nad ranem w środę. Przez opady marznące rozumie się lekki deszcz lub mżawkę, które w połączeniu z temperaturą oscylującą w okolicach 0 st. C tworzą gołoledź.

Pogoda na środę. Odwilż nie odpuszcza. Śnieg już tylko z deszczem

"Przed nami tydzień pod znakiem odwilży" - zapowiedział w niedzielę IMGW. W środę temperatura utrzyma się w przedziale od 3 do -5 st. C na północy, pomiędzy 4 a -1 st. C na południu i w rejonach zachodnich. Z kolei na wschodzie termometry wskażą maksymalnie 1 st. C, a minimalnie 0 st. C. Opady skupią się na południowo-zachodniej Polsce, gdzie możemy spodziewać się deszczu. Opady mieszane prognozowane są jedynie dla woj. warmińsko-mazurskiego. Tendencje do roztopów utrzymają się co najmniej do końca tego tygodnia.