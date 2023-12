Według doniesień PAP, Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie) postawiła 20-letniej matce oraz jej 27-letniemu konkubentowi zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 11-miesięczną dziewczynką. Dziecko zostało przywiezione do szpitala z wieloma obrażeniami. Zdaniem śledczych koszmar niemowlęcia trwał co najmniej od listopada.

Dzierżoniów. Prokuratura postawiła zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt dla opiekunów dziecka

- Niemowlę ma liczne, ciężkie obrażenia w tym złamanie kości potylicznej, udar, złamany obojczyk i łopatki czy gojące się złamania żeber - powiedział we wtorek 12 grudnia prokurator Tomasz Fedorszczak w rozmowie z PAP. Podejrzani o spowodowanie obrażeń opiekunowie dziecka nie przyznali się do stawianych im zarzutów. - Twierdzą, że nie wiedzą, co się stało z dzieckiem, ale mamy potwierdzenie z pierwszej ręki, że to właśnie oni dopuścili się tych czynów - powiedział Fedorszczak.

Prokuratura złożyła wniosek o środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania dla matki dziecka oraz jej partnera. Sąd rozpatrzy wniosek jeszcze we wtorek. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.

Dziecko trafiło do szpitala z powodu zeza. Lekarze zauważyli niepokojące obrażenia

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, 20-letnia matka przywiozła dziecko do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, bo była zaniepokojona zezem, który zauważyła u córki. Lekarze podczas badań zwrócili uwagę na rozległe obrażenia ciała dziewczynki, które wywołały w nich podejrzenia. W związku z tym pracownicy placówki powiadomili policję, która zatrzymała opiekunów niemowlęcia. - Para mieszka na terenie Dzierżoniowa. Był jej przydzielony kurator, który jednak do momentu zatrzymania nie zdążył pojawić się w miejscu zamieszkania rodziny - poinformował TVN24 kom. Marcin Ząbek z policji w Dzierżoniowie.