Rzecznik Praw Dziecka na odchodne odznaczył... Barbarę Nowak. "Każdego dnia broni życia"

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak poinformował we wtorek (12 grudnia), że nagrodził małopolską kuratorkę oświaty Barbarę Nowak Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Wyróżnienie zostało wręczone na dwa dni przed końcem kadencji RPD wskazanego przez rząd PiS.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie są problemy polskiej edukacji? "Każdy musi iść na korki" [SONDA]

Barbara Nowak dostała odznakę od Rzecznika Praw Dziecka. "Każdego dnia broni praw najmłodszych"

"Miałem dziś zaszczyt wręczyć Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka Małopolskiej Kurator Oświaty Barbarze Nowak" - poinformował Mikołaj Pawlak, ustępujący Rzecznik Praw Dziecka na platformie X. "W swojej misji każdego dnia broni życia i praw najmłodszych, pokazując nam wszystkim, że najważniejsze są prawdziwe wartości, a nie mody i szkodliwe ideologie" - oceniał działalność Nowak.

Nagroda została wręczona podczas oświatowej konferencji "Dokąd zmierza polska szkoła. Rozum czy emocje?". Wydarzenie zorganizowane zostało przez Ruch Ochrony Szkoły oraz Klub Ronina. Pierwszy z nich to inicjatywa, która nawołuje do "ochrony polskiej szkoły przed upadkiem". Przestrzega przed "promowaniem wulgarnej edukacji seksualnej" i "zagrożeniami LGBT". Klub Ronina jest z kolei prawicowym klubem dyskusyjnym, w którego wydarzeniach wielokrotnie gościli politycy i akademicy powiązani ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości.

Większość sejmowa wskazała nową Rzeczniczkę Praw Dziecka. Nowak: Ta pani nie wywodzi się z tradycji Polski

Wskazany przez PiS Rzecznik Praw Dziecka przyznał nagrodę tuż przed zakończeniem sprawowania swojej funkcji. Kadencja Mikołaja Pawlaka dobiega końca 14 grudnia. Jak informowaliśmy, pod koniec listopada Sejm powołał na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka adwokatkę Monikę Hornę-Cieślak. Jej sylwetkę przybliżyliśmy w poniższym tekście:

Jak informowaliśmy, wyróżniona właśnie kuratorka Barbara Nowak tak się wypowiedziała o nowej Rzeczniczce Praw Dziecka: - Nowa Rzecznik mówi o tym, że tęczowe piątki są dla niej tak samo ważne jak święto zmarłych, co wyraźnie wskazuje na to, że ta pani nie wywodzi się z tradycji i historii Polski - mówiła małopolska kuratorka oświaty na antenie Radia Maryja. - Urojenie tzw. genderyzmu ma się nijak do historycznych i tradycyjnych uwarunkowań Polski. To jest rzecz, która już napawa niepokojem - twierdziła.