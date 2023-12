Podczas wtorkowego exposé Donald Tusk zwrócił uwagę na zachowanie niektórych posłów, którzy krzyczeli podczas obrad, ale pochwalił uważne czytanie "100 konkretów". - Ośmiu gwiazdek nie było. Niech coś pan powie na ten temat - powiedział nagle poseł Piotr Gliński z PiS, były minister kultury, ale jako pierwszy głos na ten temat zabrał Szymon Hołownia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie będzie miejsca na handel wizami" i "wschodnia granica będzie szczelna", czyli Tusk w trakcie expose

Pytanie od posła Piotra Glińskiego o osiem gwiazdek. "Gwiazdka już niedługo, jedna wystarczy"

- Panie pośle Gliński, gwiazdka już niedługo. Pan cały czas o tych ośmiu gwiazdkach. Jedna wystarczy - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale ja ciągle słyszę z tamtej strony okrzyki "osiem gwiazdek". Nie wiem, czy państwo lubicie? - zwrócił się Donald Tusk do siedzących po jego prawej stronie posłów. - Mnie by to nawet do głowy nie przyszło. Wy macie jakieś dziwne skojarzenia, mi nawet do głowy nie przyszło, żeby o tym pomyśleć - stwierdził premier.

Co oznacza "osiem gwiazdek"? Hasło zostało wyryte na jednym z nagrobków na życzenie zmarłej

"Osiem gwiazdek" jest hasłem, które oznacza ocenzurowane słowa "j***ć PiS". Stały się one popularne podczas manifestacji przeciwko posunięciom rządu PiS, można było je zobaczyć na wielu transparentach. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, napis pojawił się również na jednym z nagrobków znajdujących się na cmentarzu komunalnym w wielkopolskim Międzychodzie i stanowił ostatnią wolę zmarłej. Nie spodobało się to zarządzającemu cmentarzem, który stwierdził, że nagrobek "narusza regulamin cmentarza i zakłóca powagę miejsca". Więcej na ten temat znajduje się w artykule: Osiem gwiazdek na nagrobku. Rządowe media: "Odnaleźliśmy jej profil na Facebooku". Rodzina odpowiada.