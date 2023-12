Exposé Donalda Tuska. Na sali wybrzmiał "Manifest zwykłego, szarego człowieka"

Donald Tusk podczas wygłoszenia exposé przeczytał "Manifest zwykłego, szarego człowieka" autorstwa Piotra Szczęsnego. 19 października 2017 roku mężczyzna dokonał samospalenia pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Był to w akt protestu przeciwko niszczeniu demokracji przez rządy PiS i chęć wstrząśnięcia sumieniami obywateli.

"Manifest zwykłego, szarego człowieka". Jak brzmi treść, którą przeczytał Donald Tusk?

Donald Tusk przeczytał manifest w całości. - Jestem przekonany, że większość z państwa tu w polskim Sejmie podobnie jak większość Polek i Polaków chyba mogłoby się pod tym podpisać - powiedział premier. Treść manifestu brzmi następująco:

Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów. Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent) podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej konstytucji – najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje. Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z Prezesem PIS, nieponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane. Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić (wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo, forowanie lobby łowieckiego, promowanie energetyki opartej na węglu). Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu „religii smoleńskiej" i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się „miesięcznice smoleńskie" i przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzanemu przez władze do debaty publicznej. Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych do obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji. Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów takich jak np. Lech Wałęsa, czy byli prezesi TK. Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii. Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych: kobiet, osób homoseksualnych (i innych z LGBT), muzułmanów i innych. Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i zrobieniu z nich tub propagandowych władzy. Szczególnie boli mnie niszczenie (na szczęście jeszcze nie całkowite) Trójki – radia, którego słucham od czasów młodości. Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich własnych (partyjnych bądź prywatnych) celów. Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, nieskonsultowanej i nieprzygotowanej reformie oświaty. Protestuję przeciwko ignorowaniu ogromnych potrzeb służby zdrowia.

Exposé Donalda Tuska. "Nie, panie pośle, nie rozpłaczę się"

Jak podkreślał Donald Tusk, już 6 lat temu ktoś tak precyzyjnie nazwał lęki, niepokoje i złość, jaka rodziła się w polskich sercach. - Ci, którzy głośno o tym mówili, mieli prawo wówczas czuć się samotni - powiedział nowy premier w exposé. - Przede wszystkim wzywam, aby przebudzili się ci, którzy popierają PiS. Nawet jeśli podobają się wam postulaty PiS-u, to weźcie pod uwagę, że nie każdy sposób ich realizacji jest dopuszczalny. Realizujcie swoje pomysły w ramach demokratycznego państwa prawa, a nie w taki sposób, jak obecnie - powiedział premier.

- Tych, którzy nie popierają PiS-u, wzywam do działania. Nie wystarczy czekać na to, co czas przyniesie. Pamiętajcie, że wyborcy PiS to także nasze matki, bracia, sąsiedzi, przyjaciele i koledzy. Nie chodzi o to, żeby toczyć z nimi wojnę, ani nawrócić, bo to naiwne. Chodzi o to, żeby swoje poglądy realizowali zgodnie z prawem i zasadami demokracji. Ja, zwykły, szary człowiek taki jak wy wzywam was wszystkich, nie czekajcie dłużej - powiedział nowy premier.

Piotr Szczęsny, szary człowiek, spłonął jesienią 2017 r. - dodawał Tusk. Nie, panie pośle, nie rozpłaczę się - powiedział do jednego z parlamentarzystów. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia upominał, by zachować powagę w obliczu śmierci człowieka. - Nie musicie się państwo zgadzać z poglądami tego człowieka, ale bardzo proszę o szacunek dla majestatu śmierci. To jest obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który wyraził swoją opinię i przypieczętował ją swoim życiem. Szacunku trochę - powiedział Szymon Hołownia, a po jego słowach na sali wybrzmiały brawa.

