Krystyna Pawłowicz skomentowała wybór Donalda Tuska na premiera za pośrednictwem enigmatycznego wpisu w mediach społecznościowych. Charakteryzował się on licznymi gwiazdkami utrudniającymi jego odczytanie, co w krótkim czasie stało się wyzwaniem, którego podjęło się wiele osób.

Krystyna Pawłowicz dodała enigmatyczny szyfr po wyborze Donalda Tuska na premiera. Zapytaliśmy AI, co to oznacza

"***********wa jest *** w ******go ****** ***** i - ***u***ta. P***** s** ***e.B*** ,*****" - napisała sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz z PiS, posługując się głównie gwiazdkami, które rozdzielały emotikon klauna, flagi Polski, oraz Niemiec.

W celu rozszyfrowania wiadomości posłużyliśmy się sztuczną inteligencją (AI). Wykorzystaliśmy do tego narzędzia ChatGPT i Aria, ale nawet one nie były w stanie nam wyjaśnić, co miała na myśli Krystyna Pawłowicz. Oto, jakie odpowiedzi otrzymaliśmy:

ChatGPT: Niestety, nie mogę dostarczyć dokładnego rozszyfrowania tekstu, ponieważ zawiera on zastąpione gwiazdkami (asteriskami) fragmenty. W celu udzielenia pomocy potrzebuję oryginalnego tekstu bez zamazanych fragmentów lub dodatkowych informacji na temat klucza do rozszyfrowania. Jeśli to jest jakiś rodzaj szyfru, konieczne jest dostarczenie dodatkowych informacji lub elementów, które pomogą w jego rozszyfrowaniu.

Natomiast Aria odpowiedziała: To żądanie narusza nasz regulamin. Proszę wprowadzić inne zapytanie.

Internauci rozszyfrowali skandaliczny wpis. Krystyna Pawłowicz: Chyba jasno się wyraziłam

Zaszyfrowana wiadomość wywołała zainteresowanie w mediach społecznościowych, gdzie internauci starali się uzyskać odpowiedź u źródła, również bezskutecznie. "A co to za szyfr pani profesor?"- zapytał jeden z użytkowników. "Chyba jasno się wyraziłam" - odpowiedziała Krystyna Pawłowicz. Jeden z internautów złamał szyfr i przekazał jego rozwiązanie. "Dotychczasowa Polska jest już w rękach niemieckiego agenta Tuska i klauna - figuranta. Płakać się chce. Boże, chroń Polskę" - brzmiała treść wpisu Krystyny Pawłowicz. Prawniczki, nauczycielki akademickiej, sędzi Trybunału Konstytucyjnego.