Donald Tusk we wtorek 12 grudnia wygłosi w Sejmie exposé. Według doniesień Wirtualnej Polski nowy premier zamierza wygłosić "mocno łączące" przemówienie uwzględniające potrzeby wszystkich grup wyborców. - To będzie jakościowa, fundamentalna zmiana. I to wybrzmi w przemówieniu - stwierdził polityk Platformy Obywatelskiej w rozmowie z portalem.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska ma nowego premiera! Tusk w emocjonalnej przemowie zwrócił się do rodziny i... PiS-u

Donald Tusk wygłosi exposé. Co powie nowy premier Polski?

Exposé Donalda Tuska prawdopodobnie nie będzie przesadnie szczegółowe, a konkrety programu zostaną wyjaśnione w kilkugodzinnej turze pytań podczas posiedzenia Sejmu. Politycy z większości parlamentarnej uważają, jak donosi wp.pl, że Donald Tusk na pewno wygłosi "świetne exposé" ze względu na rozwinięte umiejętności oratorskie. Pojawiły się również głosy porównujące nowego premiera do poprzednika, Mateusza Morawieckiego. - Morawiecki nisko ustawił poprzeczkę. Donald ich wszystkich z PiS-u czapką przykryje - stwierdził jeden z polityków PO.

Donald Tusk pracował nad exposé przez ostatnie dni ze swoimi współpracownikami. Ponadto miał konsultować tematykę z ministrami, których zamierza powołać. Celem było zebranie propozycji kierunkowych z każdej dziedziny. Portal przekazał, że wystąpienie nie będzie długie, ale zostanie wypełnione treścią. - W wystąpieniu nowego premiera, który stanie na czele szerokiej koalicji, musi być zawarte to, co ważne dla koalicjantów. Dla mnie to oczywiste - stwierdził jeden z polityków większości parlamentarnej.

Wypowiedź ma zawierać pojednawcze sygnały, ale również wskazywać, że łamanie prawa przez polityków PiS nie obejdzie się bez konsekwencji. W tym celu Donald Tusk rzekomo zamierza zwrócić się do liderów partii. - Tusk, jak go znam, zwróci się również do nich. Exposé ma łączyć, a nie dzielić, musi uwzględniać wszystkie wrażliwości - przekazał polityk PO. Ponadto Donald Tusk może kłaść nacisk na przywrócenie praworządności i mocno prounijny przekaz, z zapewnieniem odblokowania pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Exposé Mateusza Morawieckiego wywołało lawinę komentarzy. "Nawet on nie jest w stanie wykrzesać entuzjazmu"

Dzień wcześniej, w poniedziałek 11 grudnia swoje exposé przed przegranym głosowaniem nad wotum zaufania dla "dwutygodniowego" rządu wygłosił Mateusz Morawiecki. Wystąpienie spotkało się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami, wśród których były uwagi na temat braku entuzjazmu polityka PiS. "Nawet Mateusz Morawiecki nie jest w stanie wykrzesać entuzjazmu wobec własnego rządu" - napisał na X dziennikarz Kuba Bodziony. "Morawiecki brzmi jak sekretarz KC wygłaszający referat o wyższości systemu socjalistycznego nad kapitalizmem jakoś w grudniu 1988 roku" - napisał z kolei publicysta Jakub Majmurek.