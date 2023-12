Policjantki z Islandii przyjechały do Polski na szkolenie. Zatrudniły striptizera

Do zdarzenia miało dojść w listopadzie podczas wyjazdu edukacyjnego do Polski. Funkcjonariusze i funkcjonariuszki z Islandii brali udział w kursie o nazwie "Przestępstwa z nienawiści - wzrost ekstremizmu". W ramach szkolenia odwiedzili m.in. Muzeum Auschwitz-Birkenau.

"Któregoś wieczoru, gdy uczestnicy kursu wyszli 'na miasto', trzy kobiety, wszystkie pracujące w Komendzie Miejskiej Policji [w Rejkiawiku - red.], postanowiły zamówić usługi striptizera i w ten sposób zaskoczyć pozostałych uczestników kursu, którzy byli z nimi tej nocy. Według informacji źródła kobiety zrobiły tego wieczoru szereg zdjęć i udostępniły je na zamkniętej grupie w serwisie społecznościowym Snapchat" - podaje "Heimildin".

Policjantki z Islandii zatrudniły w Polsce striptizera

Rzecznik policji potwierdził, że sprawa jest badana. Funkcjonariusze nie ujawniają, czy policjantki zostały w jakikolwiek sposób ukarane. Islandzka gazeta wskazuje, że w regulaminie pracy policjantów zapisane jest m.in., że "mają obowiązek dbać o to, aby w swojej pracy i poza nią nie robić niczego, co mogłoby narazić ich reputację albo rzucić cień na pracę, którą wykonują".