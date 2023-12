Powstanie mapa finansowania Kościoła. Uderzy w o. Rydzyka? "Ludzie nie mają świadomości"

Wiceprzewodnicząca Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus była gościnią programu RMF FM w poniedziałek 11 grudnia. Posłanka przyznała, że najprawdopodobniej zostanie jej powierzone stanowisko wiceministerki kultury w rządzie Donalda Tuska. Polityczka przedstawiła jeden z planów, które koalicja zamierza zrealizować.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska ma nowego premiera! Tusk w emocjonalnej przemowie zwrócił się do rodziny i... PiS-u

Kościół straci część finansowania? Joanna Scheuring-Wielgus: Trzeba przejrzeć każdą złotówkę

Joanna Scheuring-Wielgus zapowiedziała, że jednym z pierwszych zadań rządu będzie rozpatrzenie kwestii finansów. Posłanka stwierdziła, że "należy obejrzeć każdą wydaną złotówkę, nie tylko na działania, ale również na inwestycje". Ponadto zapowiedziała, że nie wszystko zostanie "wywrócone do góry nogami", ponieważ rząd zamierza zostawić "to, co wydarzyło się dobrego".

Podczas rozmowy padło pytanie, czy Kościół "czekają chude lata". - Trzeba przejrzeć każdą złotówkę, która powędrowała nie tylko do prezesa Rydzyka, ale też do innych instytucji. Wiemy przecież, że z Ministerstwa Zdrowia poszło bardzo dużo pieniędzy dla prezesa Rydzyka z programów onkologicznych. Trzeba to sprawdzić i pewne kurki po prostu zakręcić - odpowiedziała Joanna Scheuring-Wielgus.

Mapa finansowania Kościoła. "Pieniądze, które dostawał Rydzyk, ulgi, nieruchomości"

Rozwiązaniem w tej sytuacji ma być mapa finansowania Kościoła, nad którą obecnie trwają prace. - Muszę się zastanowić, w którym momencie tę mapę finansów Kościoła, razem z Agatą Diduszko-Zyglewską, przedstawić. W zeszłym tygodniu powstał nasz lewicowy Parlamentarny Zespół ds. Rozdziału Państwa od Kościoła i tam będziemy chciały te wszystkie rzeczy pokazywać i ewentualnie wprowadzać ustawy pod obrady Sejmu, które też mamy gotowe - poinformowała wiceprzewodnicząca Lewicy.

Posłanka podkreśliła, że "ludzie nie mają świadomości, jak wiele przywilejów ma Kościół". Mapa finansowania ma służyć pokazaniu skali wydatków na instytucję w różnych obszarach. - Są to pieniądze, które dostawał prezes Rydzyk na szkolenia dla prawników, dla PR-owców, itd. To są też ulgi związane z niepłaceniem podatków, tylko ryczałtów. To są miejsca kapelanów w hufcach pracy, nie wiem po co. To nie dzieje się tylko na wschodzie Polski, ale wszędzie. Chcemy też pokazać liczbę nieruchomości, które Kościół dostał z 99-procentową bonifikatą - przekazała polityczka.

Według harmonogramu Sejmu wtorkowe posiedzenie ma rozpocząć się o godzinie 10:00. Obrady otworzy przedstawienie programu działania i składu Rady Ministrów przez nowego premiera Donalda Tuska. Dzień wcześniej polityk uzyskał bezwzględną większość.