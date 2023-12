Podpalił znajomego. Potem zapalił papierosa i patrzył, jak umiera. 37-latek z zarzutem zabójstwa

"Gazeta Wrocławska" podaje, że częściowo zwęglone ciało 42-latka znaleziono w piątek rano przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy. Ostatnie chwile mężczyzny zarejestrowała kamera monitoringu. Na nagraniu widać, jak mężczyzna pije alkohol ze swoim 37-letnim znajomym. W pewnym momencie 42-latek położył się na ziemi, a 37-latek go podpalił. "Podczas, gdy ofiara wiła się w konwulsjach, sprawca zapalił papierosa i przyglądał się, jak leżący przed nim mężczyzna umiera" - podaje "GW".

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński wtargnął na mównicę. Zaatakował Tuska po zacytowaniu słów Lecha Kaczyńskiego

Świdnica. 37-latek podpalił 42-latka. Grozi mu dożywocie

37-latek został zatrzymany, usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Nie przyznał się do winy. Decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia. "Gazeta Wrocławska" podaje, że obaj mężczyźni to osoby w kryzysie bezdomności.