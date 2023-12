TVP walczy o "wolność mediów". "Widzowie mogą stracić szansę oglądania najlepszych programów"

- Dziś są zapowiedzi zamachu na wolność słowa i wolność mediów - stwierdził Adrian Borecki, twórca wyemitowanego w głównym wydaniu "Wiadomości" materiału oskarżającego przyszły rząd Donalda Tuska o niszczenie pluralizmu mediów.

- Politycy opozycji już nie ukrywają, że zamierzają wyrzucać niewygodnych dla siebie dziennikarzy - stwierdzono w materiale TVP, gdzie wyemitowano między innymi fragment programu z udziałem senatora PSL Jana Filipa Libickiego. Polityk zwrócił się do Miłosza Kłeczka z zapewnieniem, że to ich ostatnia rozmowa. Twórcy materiału podkreślili, że takie "groźby nie ustają od lat".

Pracownicy TVP twierdzili, że wiele afer z udziałem koalicjantów Donalda Tuska ujawniła telewizja publiczna. - Te wszystkie afery, które ujawniła Telewizja Polska, są niebezpieczne dla PO. Telewizja, która będzie poza zasięgiem koalicji zemsty jest śmiertelnym niebezpieczeństwem dla tej koalicji - stwierdziła Dorota Kania redaktorka naczelna Polska Press.

TVP: Widzowie mogą stracić szansę oglądania najlepszych programów informacyjnych

- Chęć zemsty to jedno, zapowiedź zagłodzenia finansowego TVP to drugie. Jeśli do tego dojdzie z anteny mogą zniknąć na przykład ulubione programy publicystyczne - podkreślono. W materiale pokazano wsparcie publiczności programu "Strefa starcia" dla Miłosza Kłeczka, któremu mieli grozić politycy "koalicji Tuska". Warto podkreślić, że widownie programów TVP najczęściej składają się z osób związanych ze środowiskiem PiS.

Twórcy materiału podkreślili, że w przypadku zmian w TVP zapowiadanych przez dotychczasową opozycję widzowie stracą szansę oglądania "najlepszych programów informacyjnych". W materiale wykorzystano nawet fragment programu "Jeden z dziesięciu" z udziałem Artura Baranowskiego, czy meczu siatkówki polskiej reprezentacji. - Jeszcze Polacy mają prawo wyboru - podkreślono na zakończenie.