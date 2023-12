Alert IMGW trzeciego stopnia. Podnosi się stan wód. Kolejne województwa zagrożone

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla kilku województw w Polsce. Dotyczą one gwałtownego wzrostu stanów wód - poinformował IMGW.

Wrocław. Poważnie przekroczone stanu wód. "Nowe ostrzeżenie hydrologiczne"

Ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia obowiązują w okolicach Wrocławia, na obszarze od Ślęza górna do Borowa - powiadomili hydrolodzy. "Spływ wód opadowych powoduje wzrosty stanów wody w zlewni Ślęzy, w Białobrzeziu powyżej stanu alarmowego. Prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody, z możliwością przekroczenia stanu alarmowego w Borowie" - czytamy w komunikacie. Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku 12 grudnia do godz. 10.00.

"Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych spodziewane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych" - wynika z komunikatu IMGW opublikowanego w serwisie X.

Do wzrostu stanów wód przyczyniła się wysoka temperatura, która występowała na terytorium całej Polski. "Za nami bardzo ciepły dzień. W całym kraju notowaliśmy temperatury maksymalne powyżej 0 st. C. Najcieplej było na południowym zachodzie Polski - nawet powyżej 10 st. C! Wysokie temperatury przyczyniły się do szybkiego topnienia pokrywy śnieżnej" - powiadomili synoptycy.

Według zapowiedzi Sieci Obserwatorów Burz do Polski zbliżają się też intensywne opady deszczu, co będzie miało wpływ na stan wody w rzekach.

Alerty IMGW. Ostrzeżenia hydrologiczne dla kolejnych województw

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw śląskiego i małopolskiego. Dotyczy ono zlewni Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy poniżej zbiorników Świnna Poręba, Stryszawki, Raby poniżej zbiorników Dobczyce, Dunajca poniżej zbiorników Czchów, Brenia oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły.

"Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych spodziewane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych" - przekazali synoptycy.

Natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw: