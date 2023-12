W Kinotece transmitowano exposé na żywo. Wybuch euforii po porażce Morawieckiego

Sejm w poniedziałkowym głosowaniu nie udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. Oznacza to, że w kolejnym kroku to posłowie wskażą nowego kandydata na premiera. Z wcześniejszych deklaracji KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy wynika jednoznacznie, że ma nim być przewodniczący PO Donald Tusk.

Zobacz wideo Koniec rządów PiS. Sejm nie udzielił wotum zaufania dla rządu Morawieckiego

Euforia w Kinotece

Transmisje z Sejmu to już prawdziwy fenomen. Wystarczy wspomnieć o lawinowo rosnącej liczbie subskrybentów sejmowego kanału na YouTube i 500 tysiącach oglądających w szczycie, kiedy głosowano nad wotum zaufania. Wyjątkowe wydarzenia w Sejmie przyciągnęły tłumy do warszawskiej Kinoteki, gdzie uruchomiono transmisję na żywo z Wiejskiej - to pomysł Michała Marszała, słynnego admina "Tygodnika NIE". W Internecie pojawiły się już filmy, na których widać reakcję publiki na porażkę Mateusza Morawieckiego. W Kinotece wybuchła ogromna euforia, zobaczcie sami:

Porażka Morawieckiego i PiS

Ostatecznie Sejm odrzucił wniosek o udzielenie wotum zaufania wobec Mateusza Morawieckiego. Za było 190 posłów, przeciw - 266. Nikt się nie wstrzymał. Na 190 głosów poparcia złożyło się 187 posłów PiS (Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj i Zbigniew Ziobro nie wzięli udziału w głosowaniu) oraz trzech posłów Kukiz'15.

- Stwierdzam, że Sejm, wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów, nie udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów - przekazał po głosowaniu Szymon Hołownia. - W związku z tym, że misja Mateusza Morawieckiego zakończyła się niepowodzeniem, inicjatywa wskazania premiera i Rady Ministrów przechodzi teraz w ręce Sejmu Rzeczypospolitej - przekazał marszałek. Zgodnie z porządkiem obrad na 18.45 zaplanowano głosowanie nad wyborem premiera przez Sejm. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Polski 2050 i Lewicy jest lider PO Donald Tusk. 10 listopada szefowie tych partii podpisali umowę koalicyjną. Formacje te dysponują większością 248 głosów. Klub Prawa i Sprawiedliwości ma 191 posłów. Konfederacja zapowiada, że nie poprze ani Mateusza Morawieckiego, ani Donalda Tuska.