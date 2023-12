W Warszawie będzie słychać strzały i wybuchy. Urząd tej dzielnicy uprzedza

Informacja o planowanych ćwiczeniach wojskowych pojawiła się w niedzielę (10 grudnia) na oficjalnym facebookowym profilu Dzielnicy Białołęka. Pierwsze zajęcia taktyczne z udziałem żołnierzy mają odbyć się już w poniedziałek (11 grudnia) w godzinach od 18 do 21.

Wybuchy i strzały na warszawskiej Białołęce. To nie atak, a ćwiczenia wojskowe

Jak wynika z treści opublikowanego komunikatu, na miejsce ćwiczeń wojskowych wyznaczono tereny należące do zakładów Polfa Tarchomin, które zlokalizowane są przy ulicy Fleminga 2 w Warszawie (województwo mazowieckie). Oznacza to, że skutki obecności wojska najmocniej odczują mieszkańcy dzielnicy Białołęka.

"Zajęcia będą prowadzone przy użyciu amunicji ćwiczebnej oraz granatów hukowych" - poinformował urząd dzielnicy. Oznacza to, że w okolicy mogą być słyszalne zarówno wybuchy, jak i strzały. Kolejna seria ćwiczeń wojskowych planowana jest na 19 i 20 grudnia w przedziale godzinowym od 15 do 3 w nocy. Organizatorem szkoleń jest Jednostka Wojskowa 2305.

