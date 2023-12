Już w czasie kampanii wyborczej zarówno Donald Tusk, jak i jego koalicjanci zapowiadali, że po objęciu władzy jednym z pierwszych kroków nowego rządu będzie "posprzątanie" w mediach publicznych. Zarząd TVP za wszelką cenę stara się jednak utrudnić przejęcie kontroli nad spółką. Według informacji przekazanych przez prawniczkę Katarzynę Bilewską, do sądu rejonowego w Warszawie wpłynął kolejny wniosek, który ma pozwolić na zabetonowanie Telewizji Polskiej po zmianie rządu.

TVP z kolejnym wnioskiem. Chce zabetonować zmiany w mediach publicznych

"Zarząd TVP (jednak) forsuje zabetonowanie telewizji publicznej" - napisała na platformie X Katarzyna Bilewska. "Do sądu rejestrowego w Warszawie wpłynął nowy wniosek o rejestrację zmian w statucie TVP, wprowadzonych na ostatniej prostej przez Ministerstwo Kultury" - czytamy w dalszej części wpisu.

To nie pierwsza próba zarządu telewizji publicznej, które ma na celu powstrzymanie długo zapowiadanych zmian. Wcześniej TVP złożyła wniosek do KRS, jednak użyła błędnego formularza, przez co sąd zmuszony był zablokować dokument. Jak podkreślił w zarządzeniu referendarz, "złożenie właściwego formularza jest konieczne dla dokonania wpisu w rejestrze".

Nowy szef TVP odmieni wizerunek mediów publicznych?

Nowym ministrem kultury w rządzie Donalda Tuska ma zostać Bartłomiej Sienkiewicz. Były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w nowej Radzie Ministrów będzie odpowiadać za resort kultury. To on będzie odpowiedzialny nie tylko za zawieszenie prezesów spółek mediów publicznych, ale także za wskazanie ich następców. W takim układzie nowym szefem TVP najprawdopodobniej zostanie Tomasz Sygut.

Sygut rozpoczął swoją pracę w mediach publicznych w 2011 roku. Był tam wicedyrektorem TVP Info, sekretarzem programowym TVP Polonia, w 2013 roku został szefem TVP Info, a od sierpnia do grudnia 2015 roku stał na czele Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Z TVP rozstał się po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, na krótko przed powołaniem nowego zarządu spółki. Teraz miałby powrócić, aby odmienić wizerunek mediów publicznych, w tym nazwę i całą oprawę "Wiadomości". Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Nie będzie już "Wiadomości" TVP. Przyszłe szefostwo planuje porządki. "Nazwa skompromitowana"