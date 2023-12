Jak wynika z danych NFZ, tylko w pierwszym półroczu 2023 roku na umówioną wizytę u lekarza endokrynologa, kardiologa, onkologa czy ortopedy nie zgłosiło się 457 tysięcy pacjentów. Uniemożliwia to skorzystanie z pomocy innym osobom. W związku z tym powstała kampania społeczna: "Odwołuję, nie blokuję", której celem jest wyrobienie u Polaków dobrego nawyku informowania o niemożności stawienia się w lekarskim gabinecie w wyznaczonym terminie. Efekty widać już w niektórych przychodniach, gdzie w poczekalni pojawiły się intrygujące kartki.

REKLAMA

Zobacz wideo Posłanka PiS wychwalała sytuację służby zdrowia. Czarzasty odpowiedział. "Zadaję sobie pytanie..."

"Nie siadaj!". Tajemnicze kartki w wielu przychodniach w Polsce

Media obiegło zdjęcia z jednej z przychodni medycznej. W tamtejszej poczekalni, na co szóstym krześle zawieszono kartki z wydrukowanym tekstem. "Nie siadaj! To miejsce jest zajęte przez osobę, która nie odwołała wizyty u lekarza" - czytamy na nich. Jest to element kampanii społecznej, której organizatorem jest Centrum Medyczne CMP. Jej celem jest uświadomienie Polakom, jakie konsekwencje niesie za sobą nieodwołanie wizyty lekarskiej.

"Za każdą potrzebą wizyty lekarskiej stoi człowiek, a niemożliwości jej umówienia towarzyszy obawa o stan zdrowia własny lub kogoś bliskiego. Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym większe są szanse na skuteczność leczenia. Pamiętajmy, że nieodwołanie wizyty odbiera możliwość skorzystania z tego terminu innemu pacjentowi" - tłumaczą organizatorzy akcji.

W Polsce to już plaga. Miliony nieodwołanych wizyt w gabinetach lekarskich

Na oficjalnej stronie internetowej kampanii "Odwołuję, nie blokuję" w oczy od razu rzuca się licznik. Widnieje na nim liczba 17 milionów nieodwołanych wizyt rocznie. Jak tłumaczą autorzy akcji, pochodzi ona z danych Ministerstwa Zdrowia z 2019 roku. - Prawie pół miliona nieodwołanych wizyt w I półroczu tego roku m.in. w onkologii i kardiologii. To spora skala, szczególnie że mówimy o publicznej ochronie zdrowia. Dlatego ponownie włączyliśmy się w działania kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE, ponieważ wspólnie zależy nam na zatrzymaniu licznika nieodwołanych wizyt. Wierzę, że m.in. dzięki konsekwentnej edukacji i stałemu wzrostowi świadomości pacjentów, z terminu wizyty, który przepadł, będzie mogła skorzystać inna osoba, że uda się skutecznie zredukować liczbę nieodwołanych wizyt - mówił na konferencji inaugurującej akcję Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nieodwołane wizyty czy tzw. zamurowane terminy wpływają przede wszystkim na to, że osoby w potrzebie mogą nie uzyskać profesjonalnej pomocy. Jednak mają one wpływ także na długość kolejek oczekujących na konsultacje lub zabieg. Centrum Medyczne CMP wśród skutków wymienia także "pogorszenie dostępności do świadczeń ochrony zdrowia" oraz "utratę czasu i potencjału lekarzy".