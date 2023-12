Pogoda w Polsce już od początku tygodnia będzie zależna od wyżu, którego centrum znajduje się nad Bałtykiem. "Podczas gdy ostatnia doba [sobota - red.] przyniosła temperatury nawet w okolicach -15 stopni Celsjusza, w niedzielę na zachodzie Polski temperatury wzrosną nawet w okolice 8-10 stopni Celsjusza. To wzrost o prawie 20 stopni w przeciągu kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu godzin" - poinformował w niedzielę portal fanipogody.pl.

Pogoda. Synoptycy z IMGW zapowiadają odwilż. Prognoza nie pozostawia wątpliwości

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że poniedziałek 11 grudnia będzie przeważnie pochmurny, a miejscami pojawiają się opady deszczu. Natomiast na północy, wschodzie i południu Polski można spodziewać się, że będzie im towarzyszył śnieg. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do 8 stopni na zachodzie. We wtorek deszczowa pogoda utrzyma się, a towarzyszący mu śnieg pojawi się jedynie na Suwalszczyźnie. Termometry wskażą wówczas od 1 stopnia na północnym wschodzie do 7 stopni na zachodzie.

W środę do Polski nadciągnie lekkie ochłodzenie. Będzie to kolejny pochmurny dzień z opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą wówczas od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 stopni na zachodzie oraz nad morzem. Czwartek przyniesie opady śniegu i deszczu ze śniegiem na południu oraz zachodzie kraju. Ustąpią one na pozostałym obszarze, gdzie można spodziewać się przejaśnień. Temperatura wyniesie od -1 stopnia na północnym wschodzie do 4 stopni lokalnie na zachodzie i nad morzem.

Boże Narodzenie bez śniegu? Temperatura będzie dodatnia w dzień

Wiele wskazuje, że odwilż może utrzymać się do świąt. - Model ECMWF mówi nam, że wartości temperatur w tygodniu świątecznym będą wyższe od grudniowej normy, czyli dodatnie w dzień. Noce może będą na lekkim minusie. Szanse na mróz i śnieg są poniżej 30 procent - oceniał w rozmowie z PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Ekspert dodał, że śnieg we wschodnich partiach kraju i w górach utrzymać może się aż do sylwestra.