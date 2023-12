Nieoficjalnie: Michał Rachoń znika z kolejnej anteny. Gwiazda TVP odchodzi po kilku latach

Jak dowiedział się "Presserwis", Michał Rachoń znika z anteny Radia Koszalin - nie będzie się na niej pojawiał od stycznia. Od 2020 roku gwiazda TVP Info prowadziła tam poniedziałkowy "Express Warszawa-Koszalin".

Wcześniej "Presserwis" informował, że również Radio Opole nie przedłuża umowy z Michałem Rachoniem. Umowy jego, Magdaleny Ogórek, Piotra Cywińskiego, Piotra Goćka i Piotra Semki wygasają wraz z końcem grudnia tego roku. - Poinformowaliśmy naszych współpracowników, że nie przedłużamy z nimi umów ze względu na niejasną sytuację związaną z finansowaniem mediów publicznych w 2024 roku - przekazał "Presserwisowi" Piotr Wójtowicz, prezes Radia Opole.

Ewakuacja gwiazd TVP

Po tym, jak okazało się, że PiS po wyborach może stracić władzę, zaczęło pojawiać się coraz więcej doniesień, iż pracownicy TVP ewakuują się z telewizji publicznej. W piątek Wirtualna Polska podała nieoficjalnie, że z pracy odchodzi Miłosz Kłeczek. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych pracowników państwowej stacji telewizyjnej miał złożyć wypowiedzenie, tym samym idąc w ślady innych pracowników "Wiadomości", takich jak Danuta Holecka, Bartłomiej Graczak, Damian Diaz czy Karol Jałtuszewski.

Miłosz Kłeczek zaprzeczył jednak medialnym doniesieniom ws. daty swojego odejścia z pracy w Telewizji Polskiej (16 grudnia). - Zamierzam wraz z moimi kolegami i koleżankami do końca walczyć o jej dobre imię - mówił w rozmowie z wPolityce.pl. - Zostaję do końca, niezależenie od tego, kiedy on nastąpi, czy w grudniu, czy w styczniu. Gdy będą nas chcieli wyprowadzić, to wyjdę jako ostatni albo jeden z ostatnich - dodał.

