Na pomoc czeka jeszcze ponad 1200 rodzin z całej Polski. Ich historie można poznać na stronie Szlachetnej Paczki - TUTAJ.

REKLAMA

Zobacz wideo WOŚP to korpo-WOŚP? Kaniowicz: Nie zgodzę się z tym, to jest bezpodstawne

Pan Marek nie jest już potrzebny rodzinie, bo jest "inwalidą". Brakuje mu pieniędzy na leki

Na pomoc czeka m.in. 63-letni pan Marek. To uśmiechnięty, pełen wewnętrznego spokoju mężczyzna, który od 15 lat z powodu stwardnienia rozsianego porusza się na wózku inwalidzkim. Choroba spowodowała, że został sam - bliscy stwierdzili, że mąż i ojciec "inwalida" nie jest im do niczego potrzebny. "Choroba spowodowała problemy ze wzrokiem, więc nie ma nawet siły na czytanie, które wcześniej lubił, nie ma połączenia z internetem. Najbardziej cieszy się, gdy ktoś go odwiedza albo wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne - ma tam okazję spędzić dużo czasu z ludźmi i nawiązać znajomości, które jednak, jak sam mówi, kończą się, gdy wraca znów do pustego mieszkania" - czytamy w historii pana Marka. Po opłaceniu rachunków i wykupieniu leków zostaje mu zaledwie 475 zł miesięcznie na życie. Niestety, mężczyźnie nie zawsze wystarcza pieniędzy, aby kupić wszystkie leki - nie stać go na drogi lek usprawniający poruszanie się. Pan Marek bardzo potrzebuje nowych dresów do jeżdżenia na rehabilitację. Ma tylko jedną prośbę, żeby kieszonki w dresach miały suwak, bo wtedy nie wypadają z nich rzeczy. Z powodu choroby nie jest w stanie potem ich podnosić. CAŁA HISTORIA PANA MARKA POD TYM LINKIEM.

Pan Zbigniew stworzył rodzinę dla swojej wnuczki. Teraz walczy o powrót do sprawności

Pomóc można też pani Teresie, panu Zbigniewowi i Marcie. 61-latka i 63-latek są rodziną zastępczą dla swojej 17-letniej wnuczki. Przed przejściem na emeryturę pani Teresa zajmowała się ogrodnictwem, a pan Zbigniew był zawodowym kierowcą. "Niestety, podczas pracy za granicą dostał udaru, w ostatniej chwili udało się go uratować. Przy pomocy dobrych ludzi wrócił do Polski. Pan Zbigniew wymaga stałej opieki oraz czeka go wiele miesięcy rehabilitacji, aby powrócić, chociaż częściowo, do pełnej sprawności. Mężczyzna nie otrzymuje już wynagrodzenia za przejechane kilometry, a kobieta posiada skromną emeryturę. Poza tym ma duże problemy zdrowotne, w tym cierpi na depresję. Leczenie pani Teresy oraz jej męża jest bardzo kosztowne" - czytamy. Rodzina potrzebuje zabiegów rehabilitacyjnych dla pana Zbigniewa, a także ubrań dla mężczyzny. CAŁA HISTORIA RODZINY PANI TERESY POD TYM LINKIEM.

Siedmioletnia Zosia śpi na podłodze. Jej mamy nie stać na łóżko

Wsparcia potrzebuje też pani Patrycja, która po rozstaniu z partnerem wraz z dwójką małych dzieci - rocznym Alanem i siedmioletnią Zosią - musiała wrócić do mamy. "Przez konieczność opieki nad rocznym Alanem nie jest w stanie podjąć pracy, chociaż bardzo by tego chciała. Rodzina mieszka w ciężkich warunkach. Swoje rzeczy trzymają w kartonach, a Zosia śpi na podłodze na materacu, ponieważ rodziny nie stać na zakup łóżka" - czytamy. 56-letnia pani Anna bardzo pomaga córce i wnukom. Kobieta pracuje w szpitalu. Po odliczeniu kosztów utrzymania na jedną osobę zostaje 922 zł miesięcznie. Rodzina, pomimo ciężkiej sytuacji, bardzo dziękuje za zdrowie, bo jest to dla nich najważniejsza rzecz w życiu. CAŁA HISTORIA RODZINY PANI PATRYCJI POD TYM LINKIEM.

Pan Artur nie ma lodówki. Jedzenie trzyma na parapecie

Pomocy potrzebuje również 70-letni pan Artur. Mężczyzna przez całe życie pracował na budowie. Prowadził normalne życie, lubił jeździć na ryby i grać w szachy. Nigdy mu się nie przelewało, ale, jak to sam mówi, "jakoś było". Podczas pracy nabawił się poważnej kontuzji barku. Później zadłużenie dzieci doprowadziło do straty mieszkania - w konsekwencji stał się osobą w kryzysie bezdomności. "Przez pierwsze dwa lata spał u kolegów lub w piwnicach. Starał się łapać jakąkolwiek pracę, głównie przy pilnowaniu dzieci, żeby odwdzięczać się ludziom za nocleg. Ostatni rok spędził w dwóch ośrodkach dla osób w kryzysie bezdomności. W grudniu dostał mieszkanie socjalne od miasta. "Miłość i pasja do wędkarstwa nie minęły i również teraz stara się wyciągać kolegów nad wodę. Dodatkowo senior wybitnie gra w szachy. Czasem znajdzie w domu kultury czy w metrze osobę, która gra w szachy na podobnym poziomie, wtedy jest bardzo szczęśliwy" - czytamy. Na jedzenie i inne podstawowe potrzeby panu Arturowi zostaje miesięcznie 490 zł. Za te pieniądze nie jest w stanie kupić lodówki. Obecnie jedzenie trzyma na parapecie. CAŁA HISTORIA PANA ARTURA POD TYM LINKIEM.

Pani Helena uciekła przed wojną. Ma 78 lat, ale i tak chce pracować

78-letnia pani Helena uciekła z Ukrainy do Polski na początku wojny. "Jej mąż i syn zmarli kilkanaście lat temu w ojczyźnie, kobieta została sama. Była nauczycielką: uczyła matematyki, języka ukraińskiego i rosyjskiego. Obecnie jest już na emeryturze. Opiekowała się też osobami wymagającymi pomocy, gotowała dla nich, czytała książki. Obecnie rodziny tych osób bardzo pani Helenie pomagają. Bardzo dobrze mówi po polsku. Języka nauczył ją dziadek. Pomimo swojego wieku i kondycji zdrowotnej kobieta chciałaby w Polsce pracować jako opiekunka" - czytamy. Pani Helena mieszka w zbiorowym ośrodku dla uchodźców, gdzie panują trudne warunki. Potrzebuje aparatu słuchowego, ponieważ jej się zepsuł. 78-latka bardzo słabo słyszy. CAŁA HISTORIA PANI HELENY POD TYM LINKIEM.

Pani Zuzanny nikt nie chce zatrudnić. Bo choruje na schizofrenię

W trakcie studiów magisterskich u pani Zuzanny zaczęły się pojawiać problemy ze zdrowiem. W końcu lekarze postawili diagnozę: schizofrenia. "Schorzenie nie dawało o sobie zapomnieć, przez co pani Zuzanna nie była w stanie podjąć żadnej pracy. Rozkojarzenie, problemy z zapamiętywaniem - to tylko niektóre objawy towarzyszące kobiecie. Bierze leki, jest pod stałą opieką odpowiednich lekarzy, jednak problem ze znalezieniem pracy pozostał. Dla potencjalnych pracodawców nie jest dobrą kandydatką na pracownika, dlatego pani Zuzanna chwytała się prac dorywczych. Osobą, u której znajduje spokój i oparcie, jest jej mama, która ze swojej emerytury stara się wspierać córkę również finansowo. Więź, która łączy panie, jest bardzo silna. Pani Zuzanna bardzo dobrze gotuje oraz stara się doskonalić umiejętności społeczne i życie wśród ludzi" - czytamy. "Pani Zuzanna marzy, aby móc zatrzymać czas. Chciałaby zawsze mieć obok siebie osobę, która będzie dla niej wsparciem". Po odliczeniu kosztów mieszkania i leczenia 41-letniej kobiecie zostaje 373 zł na żywność, ubrania i środki higieniczne. CAŁA HISTORIA PANI ZUZANNY POD TYM LINKIEM.

Pani Alicja nie może iść do pracy. Opiekuje się dorosłym synem dziecięcym porażeniem mózgowym

W trudnej sytuacji jest również pani Alicja i pan Tomasz, którzy opiekują się 25-letnim synem. Pan Dominik ma dziecięce porażenie mózgowe oraz poważną wadę serca. 44-latka zajmuje się nim każdego dnia, przez co nie może pracować. Jedynym żywicielem rodziny jest więc 55-letni pan Tomasz. Rodzina nie ma własnego mieszkania - obecnie zatrzymała się u matki pani Alicji. "Dodatkowo pożar garażu, który miał miejsce we wrześniu, obciążył rodzinę finansowo, ponieważ spłonął sprzęt do rehabilitacji pana Dominika, jego ubrania, rzeczy prywatne i koce" - czytamy na stronie Szlachetnej Paczki. Rodzina potrzebuje żywności, środków czystości, a także laptopa. Pan Tomasz chciałby bowiem podnieść swoje kwalifikacje i godnie zarabiać. Aktualnie na osobę pozostaje im 358 zł miesięcznie. CAŁA HISTORIA RODZINY PANI ALICJI POD TYM LINKIEM.

Ale na pomoc czeka jeszcze ponad 1200 rodzin z całej Polski. Ich historie można poznać na stronie Szlachetnej Paczki - TUTAJ.

Jak pomóc? To proste!

Aby pomóc, należy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i wybrać rodzinę, której potrzeby jesteśmy w stanie zrealizować. Do wspólnego przygotowania paczek można zaprosić znajomych lub współpracowników. Wszelkie wątpliwości rozwiać pozwoli specjalny przewodnik dla darczyńców, a także wolontariusz opiekujący się wybraną przez nas rodziną.

Przygotowane paczki w przyszły weekend, czyli 16 i 17 grudnia, trzeba zawieźć do odpowiedniego magazynu, skąd zostaną przewiezione do rodzin. W tym wyjątkowo trudnym roku można sprawić, że czyjeś życie się polepszy, że czyjeś marzenia się spełnią, a święta będą weselsze.

***