Gośćmi programu "Woronicza 17" w TVP Info w niedzielę 10 grudnia byli rzecznik rządu Piotr Müller, Katarzyna Ueberhan z Lewicy, Maria Kurowska z Suwerennej Polski, Jan Filip Libicki z PSL, minister Wojciech Kolarski oraz Marek Jakubiak z Kukiz'15.

REKLAMA

Zobacz wideo Bronisław Komorowski: Straciłem nadzieję, że pojawią się w Polsce rządy, które wezmą odpowiedzialność za trudne decyzje

Starcie polityka PSL z Miłoszem Kłeczkiem w TVP Info. Jan Filip Libicki: To jest nasza ostatnia wspólna niedziela

Już na początku programu między prowadzącym program a senatorem Janem Filipem Libickim doszło do ciekawej wymiany zdań. Miłosz Kłeczek podczas przedstawienia swoich gości, określił ich jako "wspaniałych", co polityk PSL szybko skomentował. - Nie wiedziałem, że jestem wspaniałym gościem, idzie nowe - zauważył już na początku polityk PSL. - Na pewno pan senator dziś wysoką kulturą będzie się wykazywał i merytoryczną rozmową, na co liczę - odpowiedział mu Kłeczek.

W połowie programu prowadzący zwrócił się z pytaniem do polityka PSL, po czym wywiązała się emocjonująca dyskusja. - Złożę tutaj pewną deklarację. Przyszedłem tutaj oczywiście dla naszych widzów, dalej dla moich kontrdyskutantów. Ale przyszedłem w sposób szczególny dla pana redaktora Kłeczka, ponieważ uważam, że to jest nasza ostatnia wspólna niedziela - zaczął senator Jan Filip Libicki z PSL. - To już pan nie przyjdzie do nas? - dopytywał Kłeczek. - Nie, myślę, że raczej pana tutaj nie spotkam - odpowiedział mu senator Libicki. - Panie senatorze życzy mi pan czegoś złego? Dlaczego miałby mnie pan tutaj nie spotkać? - dopytywał pracownik TVP.

Poseł PSL odpowiedział wówczas dziennikarzowi, że według jego informacji, od 16 grudnia nie będzie on już pracować w TVP. - A jeśli nawet zmieniłby pan postanowienie, to myślę, że okoliczności zmienią się na tyle, że rzeczywiście to jest nasza ostatnia niedziela - tłumaczył senator PSL.

- Nigdy tak nie postanowiłem, zresztą gdyby pan rzeczywiście wsłuchiwał się w doniesienie medialne, to pofatygował się również, żeby zajrzeć na portal X, gdzie poinformowałem, że zostaję do końca. Nawet jak pan i pana koledzy z partii będą chcieli nas na taczkach wynieść z Telewizji Polskiej, to będziemy bronili dobrego imienia telewizji do końca - odpowiedział mu wówczas Kłeczek.

Polityk kontynuował jednak temat. - Uważam, że to jest nasza ostatnia niedziela, co jest oczywiście z plusem dla standardów dziennikarstwa i może z minusem dla naszych starć, które tu prowadziliśmy, które cieszyły się pewnym zainteresowaniem publiczności - dodał Jan Filip Libicki.

Miłosz Kłeczek o "białoruskich standardach"

Dziennikarz TVP Info nie czekał długo z odpowiedzią i kontynuował dyskusję z politykiem PSL. - Panie senatorze, skoro pan rozpoczyna ten wątek i mówi pan, że "zlikwidujecie TVP do przyszłej niedzieli" (...), a dziennikarzy TVP zastąpicie swoimi funkcjonariuszami partyjnymi, to musiałbym przypisać panu cechy autokraty, czyli osoby, która nie liczy się ze zdaniem innych, a zdanie milionów naszych widzów jest takie, i to jest zdanie kierowane do was: "łapy precz od Telewizji Polskiej" - powiedział Kłeczek. - Pan jako polityk nie będzie mi mówił, czy ja tu będę pracował albo nie będę - dodał.

- Jeśli polityk nowej większości przychodzi do studia i mówi dziennikarzowi, że już za tydzień nie poprowadzi tego programu, to reprezentuje standardy białoruskie, nie polskie. Ja takiej Polski nie chcę - kontynuował Kłeczek. - Bliżej Panu do Putina i do Łukaszenki niż do demokracji - zwrócił się do polityka Kłeczek.

Do dyskusji włączył się też prezydencki minister Wojciech Kolarski, który zwrócił się do posła PSL. - Zachowuje się pan bardzo nieelegancko - uznał. Innego zdania była Katarzyna Ueberhan. - Uspokoić to należy pana prowadzącego - dodała posłanka Lewicy.