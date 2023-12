Autor podręcznika do HiT "Patriotą Roku". Przemawiał Czarnek, oczywiście, że wspomniał o Tusku

Wojciech Roszkowski, profesor nauk humanistycznych oraz autor głośnego podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość, otrzymał nagrodę "Patriota Roku im. Kazimierza Odnowiciela". Wyróżnienie przyznane zostało w Krakowie podczas IX Dnia Patrioty, który odbył się w sobotę (9 grudnia).

Autor podręcznika do HiT-u "Patriotą Roku". "Agresywna i absurdalna krytyka"

- Cieszy, że są jeszcze historycy, do których należy także prof. Roszkowski, którzy nie wahają się uprawiać historii o zdecydowanym nastawieniu wartościującym. Nawet jeśli spotykają się z tego powodu z agresywną, a przede wszystkim absurdalną krytyką - mówił ks. prof. Janusz Królikowski w laudacji na cześć laureata. - Taka właśnie krytyka spadła na prof. Roszkowskiego po przygotowaniu podręcznika "Historia i Teraźniejszość". Krytyka sformułowana w oparciu o założenia czysto ideologiczne - dodawał.

- Profesor Roszkowski w swoich książkach znakomicie pokazuje, że dzisiaj toczy się walka między wolnością a zniewoleniem i że wbrew wszystkiemu człowiek tę batalię o wolność może wygrać - podsumowywał twórczość prof. Roszkowskiego laudator. Stwierdził również, iż jego propozycje unaoczniają, że "liberalna propozycja wolności jest nową formą totalitaryzmu". - Może właśnie z tej racji podręczniki profesora Roszkowskiego są tak zawzięcie atakowane - zastanawiał się ks. prof. Królikowski.

W wystąpieniu po odebraniu nagrody prof. Roszkowski przestrzegał między innymi przed "obcymi wpływami w polskiej polityce". - Patriotyzm wymaga zrozumienia, że bezpieczeństwo i suwerenność kraju są warunkami sine qua non jego rozwoju. Historia pokazała, jak naród polski rozwijał się pod zaborami. Kaleko - mówił "Patriota Roku". - Jeżeli nami będą rządzić obcy, to będą działać w swoim interesie - dodawał laureat nagrody.

Przyznanie nagrody poprzedzało również wystąpienie Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji, za którego kadencji przedmiot historia i teraźniejszość został wprowadzony do podstawy programowej szkół. Poseł PiS nie odniósł się do przyznawanej nagrody, ale podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat roli konserwatyzmu we współczesnym świecie. Nie brakło w nim między innymi ostrzeżeń przed nadchodzącym rządem. - Tusk jest proniemiecki, czyli prorosyjski - twierdził poseł Czarnek. Przestrzegał również, że "dziś do władzy znów dochodzą w Polsce rewolucjoniści".

Podręcznik do HiT-u. Trwa proces o kwestię in vitro

W listopadzie informowaliśmy o rozpoczęciu się procesu w sprawie podręcznika do HiT-u, a mianowicie fragmentu mającego opisywać proces zapłodnienia in vitro. "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju 'produkcję'?" - brzmi sporny fragment pierwszego wydania podręcznika.

Proces wytoczony został przez ojca dziecka poczętego metodą in vitro. Sam prof. Roszkowski nie stawił się jednak w sądzie. Jak twierdził pełnomocnik autora mec. Artur Wdowczyk, "nie otrzymał on odpowiedniego zawiadomienia". Mec. Wdowczyk twierdził również, że fragment nie wspomina o in vitro. - Nie widziałem nigdy, żeby pozwać kogoś za coś, czego nie napisał. To niebezpieczny proces, bo oznacza, że każdy może być pozwany za coś, czego nie napisał - twierdził pełnomocnik profesora.

Ustępy dotyczące in vitro nie są jedynymi kontrowersyjnymi fragmentami podręcznika do HiT-u. Na stronach publikacji krytycznie opisywana jest również między innymi antykoncepcja, Unia Europejska i... muzyka rockowa. Niektóre konsternujące tezy podręcznika prof. Roszkowskiego opisywaliśmy wcześniej w poniższym artykule pod tytułem "Lewica, rock i antykoncepcja są złe. Dobry jest Kościół i Budka Suflera. Oto podręcznik do HiT-u".

Treści zawarte w podręczniku stały się również podstawą do inicjatywy #hakujemy_HiT zorganizowanej przez redakcję portalu Gazeta.pl. W jej ramach przygotowany został specjalny filtr do aparatu, który po najechaniu na fragment podręcznika zaznacza manipulacje bądź przekłamane fragmenty i oferuje komentarz ekspertów. "Postanowiliśmy treść podręcznika rozgryźć, przeprocesować - dosłownie zhakować! - i wspólnie wynieść z tego coś, co przyda się zawsze i wszędzie: umiejętność krytycznego myślenia" - brzmiało wyjaśnienie inicjatywy.

"Nagroda Patrioty", czyli wydawnictwo nagradza własnego autora

PAP podkreśla, że "Nagroda Patrioty" przyznawana jest przez wydawnictwo Biały Kruk oraz Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Pierwszy patron "Patrioty Roku" to oficyna specjalizująca się między innymi w publikacjach o charakterze chrześcijańskim. "Książki poruszają zagadnienia religijne, patriotyczne, historyczne i kulturalne - to wspaniała wizytówka Polski, jej historii oraz wielowiekowego bogatego dziedzictwa duchowego i materialnego" - przedstawia swój charakter wydawnictwo na oficjalnej stronie.

W oficynie ukazują się książki polityków powiązanych z partią PiS, w tym Antoniego Macierewicza i Krystyny Pawłowicz, oraz metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego. W ofercie wydawnictwa znajdują się również publikacje samego Roszkowskiego, w tym między innymi właśnie podręcznik "Historia i Teraźniejszość".

Akademickie Kluby Obywatelskie to z kolei zrzeszenia tworzone po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak głosi statut, ich celem jest "kształtowanie i propagowanie postaw i działań upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm" oraz "dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej". Podczas swojej działalności kluby niejednokrotnie publikowały oświadczenia popierające działania rządu PiS. Ostatnio wyrażały między innymi zaniepokojenie "zapowiedziami obozu opozycji zmierzającymi do likwidacji wolności mediów".

Sam IX Dzień Patrioty został objęty patronatem medialnym między innymi przez portal wPolityce.pl, "Do Rzeczy", stację TVP Historia, TV Republika, Frondę i "Gazetę Polską".