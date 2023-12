O sprawie poinformował portal TVN24. Z informacji zdobytych przez reporterów wynika, że do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu zgłosiła się matka z 11-miesięczną córką. Kobieta miała przekazać lekarzom, że niepokoi ją to, że u dziecka pojawił się zez. W trakcie badań pracownicy szpitala zwrócili uwagę na rozległe obrażenia ciała dziewczynki, które mogą być skutkiem przemocy. Lekarze poinformowali o sprawie policję.

Zobacz wideo Policjanci zatrzymali 15 i 13-latka, którzy od kilku tygodni znęcali się nad niepełnosprawnymi

Wrocław. Do szpitala trafiła 11-miesięczna dziewczynka z obrażeniami

Po otrzymaniu zgłoszenia policja zatrzymała matkę 11-miesięcznego dziecka oraz jej 27-letniego konkubenta. - Zatrzymana została 20-letnia matka dziecka i jej 27-letni partner, który nie jest ojcem dziecka - przekazał reporterom kom. Marcin Ząbek z policji w Dzierżoniowie. - Para mieszka na terenie Dzierżoniowa. Był jej przydzielony kurator, który jednak do momentu zatrzymania nie zdążył pojawić się w miejscu zamieszkania rodziny - dodawał.

Policja zatrzymała matkę i jej partnera. Trwają przesłuchania świadków

Para podejrzewana jest o stosowanie przemocy wobec dziecka. Kom. Ząbek podkreśla jednak, że policja jest na wczesnym etapie wyjaśniania okoliczności zdarzenia. O dalszym działaniu służb zdecyduje między innymi opinia biegłych, którzy zbadają dziecko pod kątem obrażeń jego ciała.

W niedzielę (10 grudnia) matka i jej partner znajdywali się w policyjnej izbie zatrzymań. Policja przekazała ponadto, że tego samego dnia prowadzone są przesłuchania świadków. - Więcej o sprawie będziemy mogli powiedzieć, kiedy poznamy szerszy kontekst zdarzenia - przekazał kom. Ząbek.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".