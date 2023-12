Miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Sikorski jednym wpisem uderza w PiS

W niedzielę 10 grudnia wypada kolejna miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Uroczystość organizowana jest co miesiąc od 13 lat. Tym razem do grudniowej tzw. miesięcznicy smoleńskiej odniósł się Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski: Ostatnia miesięcznica rządów PiS

Politycy Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim na czele, co miesiąc składają wieniec pod pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Tym razem wydarzenie skomentował na portalu X Radosław Sikorski. "Ostatnia miesięcznica rządów PiS. Wraku nie odzyskali, zamachu nie udowodnili, śledztwa nie zakończyli. Ale co zarobili, co nakłamali, co zniesławili, to ich" - napisał Sikorski na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Donald Tusk potwierdził w piątek na konferencji prasowej w Senacie, że Radosław Sikorski zostanie ministrem spraw zagranicznych. Była premierka Beata Szydło nie omieszkała skomentować tej decyzji w swoich mediach społecznościowych. Polityczka opublikowała wpis na portalu X, który odnosi się do decyzji Donalda Tuska ws. powołania Radosława Sikorskiego na ministra spraw zagranicznych.

"Tusk widzi Sikorskiego w roli szefa MSZ. Tego Sikorskiego, który nie tak dawno stał się bohaterem rosyjskich mediów, gdy swoim wpisem zasugerował amerykański udział w wysadzeniu Nord Stream" - zaczęła była premierka Polski. "Sikorskiego, który wcześniej prowadził reset z Rosją, wpuszczając Ławrowa na spotkanie polskich ambasadorów" - czytamy we wpisie. Jak stwierdziła "uczynienie tego człowieka szefem MSZ jest szkodliwe dla polskich relacji w NATO".

Warszawa. Miesięcznica katastrofy smoleńskiej

W niedzielę 10 grudnia w Kościele Seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa przy Krakowskim Przedmieściu odprawiono poranną mszę w intencji katastrofy prezydenckiego samolotu z 10 kwietnia 2010 roku. Po nabożeństwie uczestnicy miesięcznicy przeszli na pl. Piłsudskiego, gdzie złożyli wieńce przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Jak relacjonuje "Gazeta Wyborcza" podczas grudniowych obchodów na mszy zgromadziło się nieco ponad 60 osób."Na zewnątrz i w środku stała policja i Służba Ochrony Państwa. Oprócz Jarosława Kaczyńskiego była czołówka PiS i odchodzącego rządu" - czytamy. Jak przekazuje stołeczna "Wyborcza" z tyłu siedzieli m.in. Sasin Dworczyk czy Macierewicz.

Według relacji "GW" pod pomnikami czekała warta honorowa, złożono wieńce i odmówiono modlitwę za zmarłych. "Na dachach budynków czuwali snajperzy. Zza ogrodzenia oddzielającego pomnik wyraźnie słychać było, jak stojący po drugiej stronie aktywiści Lotnej Brygady Opozycji przez megafony krzyczeli: 'To już koniec Jarosławie!'" - pisze dziennik.

Oprócz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w uroczystości uczestniczyli: premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak, a także parlamentarzyści ugrupowania. W niedzielę wieczorem w warszawskiej Katedrze św. Jana zostanie odprawiona msza w intencji ofiar katastrofy.

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała wówczas na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.