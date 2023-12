Wyszła do sklepu i już nie wróciła. Żandarmeria Wojskowa poszukuje zaginionej żołnierki

Pod koniec listopada we Wrocławiu zaginęła Anna Turlej - żołnierka z 10. Brygady Łączności w Leśnicy. Kobieta wyszła do sklepu i nie wróciła. Do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną.

3 Fot. Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl / Facebook / Gdziekolwiek jesteś Otwórz galerię Na Gazeta.pl