Pogoda w niedzielę 10 grudnia. IMGW rozszerza alerty. Na mapie pojawiły się pomarańczowe punkty

Pogoda w niedzielę 10 grudnia. W zachodniej części Polski zaczęła się odwilż. W kolejnych dniach prognozowany jest wzrost temperatury w całym kraju. Coraz większa część kraju będzie objęta dodatnią temperaturą w ciągu dnia. "Prognozujemy, że mniej więcej w połowie tygodnia obejmą one całą Polskę, włącznie z krańcami wschodnimi, które są jeszcze mroźne. Tam też dotrze cieplejsze powietrze. Noce na zachodzie będą z dodatnimi temperaturami, na wschodzie jeszcze z lekko ujemnymi" - powiedziała synoptyk Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Zobacz wideo Dwumetrowy bałwan-olbrzym na środku drogi w Lesznie. Policjanci musieli się z nim rozprawić

W przeważającej części kraju występuje w niedzielę zachmurzenie duże, choć miejscami mogą się pojawić przejaśnienia. Miejscami może wystąpić mgła, która będzie ograniczała widzialność do 300 m. "Temperatura maksymalna od -2 st. C w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie, około 2 st. C w centrum, do 7 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W rejonach podgórskich przed południem wiatr dość silny i porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w Sudetach w porywach początkowo do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h, później do 55 km/h; z kierunków zachodnich, powodujący tam zawieje i zamiecie śnieżne" - wskazują synoptycy instytutu.

IMGW w niedzielę wydał dla przeważającej części Polski (z wyjątkiem północno-zachodnich krańców kraju) żółte alerty przed marznącymi opadami, które mogą powodować niebezpieczne oblodzenia. Jak przekazuje instytut "stopniowo od zachodu do centrum, a po południu także na wschód, przemieszczać się będzie strefa opadów śniegu, przechodząca od zachodu w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź". Dla niektórych regionów wydano także pomarańczowe alerty (drugiego stopnia) przed roztopami. Obejmują one na razie kilka obszarów na południowym zachodzie kraju (powiaty: karkonoski, kłodzki oraz Jelenią Górę).

Jak informuje IMGW, w nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie nad Polską ponownie będzie w przeważającej części duże. Na zachodzie, gdzie wkroczy już ciepłe powietrze, mogą pojawić się opady deszczu, na pozostałym obszarze, gdzie wciąż będzie chłodniej - deszczu ze śniegiem i śniegu. We wschodniej połowie kraju i miejscami na północy Polski pojawić się mogą z kolei opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. W rejonie Sudetów przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do około 5 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 4 st. C na zachodzie. "Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, w rejonach podgórskich do 65 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne" - przekazuje IMGW.

Pogoda w górach. TPN apeluje o ostrożność

W wyższych partiach Tatr są trudne warunki turystyczne. Jak informuje w komunikacie turystycznym Tatrzański Park Narodowy, śnieg powyżej górnej granicy lasu jest nieprzedeptany, a wiatr utworzył głębokie zaspy. Wieje sielny wiatr. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia i posiadania sprzętu zimowego, takiego jak raki, czekan, kask, lawinowe ABC, czyli detektora lawinowowego, sondy i łopaty.

TPN przypomina, że dni są coraz krótsze i trzeba tak zaplanować wycieczkę w góry, aby powrócić ze szlaku przed zmrokiem. W plecaku warto mieć latarkę czołową. Nie należy też wchodzić na tatrzańskie stawy - lód jest bardzo cienki i może się załamać. Na niżej położonych szlakach w Tatrach również zalega śnieg. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ miejscami jest ślisko i występują oblodzenia. Powyżej 1600 metrów nad poziomem morza obowiązuje ogłoszony przez TOPR drugi- umiarkowany, stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu są teraz cztery stopnie poniżej zera, na Morskim Okiem i w Dolinie Pięciu Stawów - minus 3, w Zakopanem - jeden stopień powyżej zera.

Pogoda w poniedziałek. Znów czekają nas ostrzeżenia

Jak prognozują synoptycy, w poniedziałek pogoda ponownie nie będzie nas rozpieszczać. Zachmurzenie nad przeważającą częścią Polski będzie duże lub całkowite, choć można się spodziewać przejaśnień na południu. Kraj będzie podzielony na dwie części - na zachodzie pojawią się opady deszczu, na wschodzie zaś śniegu i deszczu ze śniegiem. Ponownie możemy spodziewać się tego dnia alertami przed marznącymi opadami i gołoledzią. Temperatura od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych. W górach wiatr może wiać z prędkością nawet 85 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.