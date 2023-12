Awantura pod kostnicą w Ostrowie Wielkopolskim. Musiała reagować policja

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Do kostnicy w Ostrowie Wielkopolskim przyjechali pracownicy ukraińskiej firmy, aby zabrać ciało obywatela Ukrainy, który zmarł w Polsce. Mieli go przewieźć do ojczyzny, aby rodzina mogła zorganizować pogrzeb.

Ostrów Wielkopolski. Nie chciał wydać ciała, doszło do przepychanek

Okazało się jednak, że nie mają oni wymaganych dokumentów, dlatego też pracownik kostnicy nie mógł wydać im ciała. Ukraińcy nie rozumieli, dlaczego tak się dzieje. W końcu pracownik zakładu zamknął bramę, uniemożliwiając tym samym wyjazd ukraińskiego karawanu. Doszło do rękoczynów i przepychanek - informuje fakt.pl. Również ostrow24.tv podaje, że miało wtedy dojść do użycia siły.

Na miejsce wezwano policję. - Chodziło o brak wymaganych dokumentów, które były niezbędne do wydania ciała - przekazała mediom mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Ostatecznie sytuację udało się uspokoić, a pracownicy ukraińskiej firmy zapewnili, że załatwią wszystkie niezbędne dokumenty.

