Jędraszewski "po ojcowsku" postawił ultimatum proboszczowi. Terlikowski pisze o "szokującym języku"

13 listopada abp Marek Jędraszewski wysłał list do proboszcza Bazyliki Mariackiej ks. Dariusza Rasia (brat posła PSL Ireneusza Rasia). Jego fragment dopiero teraz upublicznił w mediach społecznościowych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Metropolita krakowski napisał w nim o odwołaniu ks. Rasia. Nie wiadomo jednak, jaki jest tego powód. "Dlatego, zanim to nastąpi, po konsultacji z członkami Zespołu Proboszczów Konsultorów Archidiecezji Krakowskiej, wzywam Księdza po ojcowsku do złożenia rezygnacji z urzędu proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie" - podkreślił abp Jędraszewski, który dał duchownemu 15 dni na decyzję. "Pragnę również dodać, że złożona rezygnacja zostanie potraktowana jako wzięcie słusznej odpowiedzialności za popełnione uchybienia i jako taka będzie mogła być podstawą powierzenia w przyszłości innych urzędów kościelnych" - zakończył list.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski udostępnił jedynie dwa fragmenty listu - cały ma siedem stron. Jak podkreślił, metropolita wzywa ks. Rasia "po ojcowsku" do złożenia rezygnacji, "bo inaczej i tak (zostanie? - red.) odwołany, co będzie miało wpływ na dalsze jego losy". "Propozycja nie do odrzucenia" - skwitował ks. Isakowicz-Zaleski.

List arcybiskupa do proboszcza. Jędraszewski pisze o "braku prawości moralnej"

Onetowi udało się dotrzeć do pełnej treści. Portal podaje, że wezwanie do rezygnacji ma być efektem prowadzonej od 15 listopada 2022 r. "wizytacji majątkowej parafii". Ta miała wykazać "szereg nieprawidłowości" w kwestiach finansowych. Chodzi o nierzetelnie prowadzoną dokumentację, czyli braki m.in. protokołów z liczenia gotówki, oraz o to, że przyjmując darowizny, zakładając lokaty oszczędnościowe, kupując i sprzedając samochody czy wymieniając waluty, ks. Raś miał nie pytać o zgodę kurii. Duchownemu zarzuca się również, iż pozyskując dotacje np. na renowację zabytków, nie uzyskał wcześniej zgody metropolity na wystąpienie o takie dofinansowani, a także, iż nie poprosił o opinię archidiecezjalnego konserwatora zabytków przy okazji dokonywanych renowacji. Abp Jędraszewski zarzucił księdzu "brak dbałości i czuwania nad majątkiem kościelnym" oraz "brak prawości moralnej". Portal pisze:

To nie wszystko. Wątpliwości komisji wzbudziły także forma zatrudnienia w parafii i wynagradzania np. strażaków, którzy odgrywają Hejnał Mariacki. Z raportu wynika, że ks. Raś miał 'ustawić' konkurs na organistę w Bazylice Mariackiej, tak, by pracę zdobył kandydat przez niego preferowany.

Proboszczowi zarzuca się również, iż jego ubiór "stoi w sprzeczności z prawem", ponieważ nosi on jednocześnie infułę, pektorał, pierścień i pastorał. "Powyżej opisane postępowanie Księdza jest powodem poważnej szkody i zamieszania w kościelnej wspólnocie, wykazuje nieudolność, która czyni proboszcza nieużytecznym w wypełnianiu jego zadań oraz pokazuje złe zarządzanie dobrami doczesnymi, z wielką szkodą dla Kościoła, której nie można zaradzić w inny sposób" - miał napisać metropolita w liście.

Onet podkreśla, że pismo to może mieć związek z wiekiem abp. Jędraszewskiego. W przyszłym roku ukończy on 75 lat, a to oznacza możliwość odejścia na emeryturę. "Niewykluczone, że nim z Krakowa wyjedzie, będzie chciał zostawić tu swoich zaufanych ludzi" - spekuluje serwis i podaje nieoficjalnie, że następcą ks. Rasia miałby zostać ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik kurii. Podobnego zdania jest ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Nie będzie się liczyło to, jakim ktoś jest duchownym, ale to jak służył metropolicie. Już teraz abp Jędraszewski nie cieszy się sympatią wśród krakowskiego duchowieństwa, a tego typu sytuacje tylko zaostrzają ocenę wobec niego - powiedział Onetowi.

Terlikowski: Jak ma się ojcowska prośba do szantażu?

Do listu odniósł się również Tomasz Terlikowski. "Tym, co szokuje jest użycie języka pseudoreligijnego i fałszywie troskliwego do usprawiedliwiania własnych decyzji administracyjnych. Jeśli arcybiskup Marek Jędraszewski ma dowody na to, że ksiądz Raś podejmował złe decyzje, jeśli ma argumenty za jego odwołaniem, to powinien go odwołać, przedstawiając - także wiernym z Bazyliki Mariackiej - argumenty za taką decyzją. Wolno mu to zrobić, a jeśli jest przekonany, że ma powody, to nie powinien się obawiać możliwości odwołania do Stolicy Apostolskiej" - napisał na Facebooku.

"Tak się jednak nie stało. Zamiast tego ksiądz arcybiskup 'po ojcowsku' apeluje, by ksiądz proboszcz sam zrezygnował, a zaraz potem 'ojcowską' prośbę uzupełnia bardzo nieojcowskim szantażem. 'Pragnę również dodać, że złożona rezygnacja zostanie potraktowana jako wzięcie słusznej odpowiedzialności za popełnione uchybienia i jako taka będzie mogła być podstawą powierzenia w przyszłości innych urzędów kościelnych' - podkreśla arcybiskup. I trudno nie zapytać, jak ma się ojcowska prośba do szantażu?" - pyta publicysta. "A idąc dalej, jeśli zarzuty stawiane przez arcybiskupa są poważne, i jeśli są powodem do usunięcia ze stanowiska, to dlaczego - osoba, którą się po ojcowsku napomina ma potem pełnić kolejne godności i urzędy kościelny? Bycie proboszczem nie jest prawem człowieka, a jeśli ktoś - zdaniem arcybiskupa - się do tego nie nadaje, to nie powinien być do takich godności powoływany, szczególnie jeśli jego zasługą ma być jedynie to, że okazał się posłuszny 'ojcowskim' napomnieniom" - dodał.

