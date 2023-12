Dramat we Włocławku. Nie żyje nauczycielka. Prokuratura: Zabójstwa dokonał syn

Do tragedii doszło nad ranem z czwartku na piątek (między godz. 4:00 a 5:00) w jednym z domów jednorodzinnych we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie). - 26-letni mężczyzna na terenie Włocławka dokonał zabójstwa 47-letniej matki, zadając jej nożem śmiertelne rany. Kobieta została dźgnięta w szyję. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do tego czynu i złożył wyjaśnienia - powiedział w rozmowie z RMF FM rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku Arkadiusz Arkuszewski.

Dramat w Choceniu. Nie żyje nauczycielka. Prokuratura: Zabił ją syn

Nad ranem (ok. godz. 7:00) mężczyzna miał zgłosić się na policję i wyznać, że zamordował swoją matkę - podaje rozgłośnia. Służby miały zatrzymać 26-latka i wszcząć śledztwo w sprawie zabójstwa nauczycielki wychowania przedszkolnego. Takie informacje przekazuje również "Fakt". Jak czytamy, rano patrol policji miał przyjechać wraz z mężczyzną do domu. Kiedy zadzwonili do drzwi, otworzyć miała matka zamordowanej, która była przekonana, że jej córka jeszcze śpi. Mundurowi weszli na piętro, a tam zastali zwłok kobiety - miała mieć pocięte gardło.

Prokuratura wnosiła o tymczasowy areszt dla mężczyzny.

"Fakt" rozmawiał z sąsiadami rodziny. Jeden z nich powiedział, iż 47-latka wyznała mu, że jej syn miał się zachowywać "dziwnie". - Parę dni temu przywiozła plandeki do okrycia drzewek i poprosiła mnie o pomoc. Zapytałem, czemu nie poprosi syna, a ona odpowiedziała mi, że od kilku dni jakoś dziwnie się zachowuje - podkreślił. Mieszkańcy osiedla zaprzeczają jednak, jakoby mężczyzna miał być kiedykolwiek agresywny.

"Jesteśmy zszokowani. Dyrektor szkoły [w której uczyła kobieta - red.] organizuje zajęcia z psychologiem" - podkreśla Urząd Gminy Choceń.

