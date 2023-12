To koniec termicznej zimy? Pogoda mocno nas zaskoczy. Nadciąga ocieplenie i odwilż

Według zapowiedzi synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w przyszłym tygodniu do Polski wkroczy ocieplenie. Będzie ono jednak poprzedzone intensywnymi opadami śniegu oraz deszczu ze śniegiem, których możemy spodziewać się w trakcie weekendu 9-10 grudnia.

Prognoza pogody. Ostatnie dni z intensywnymi opadami śniegu

Jeszcze od 9 do 10 grudnia na obszarze całego kraju możemy się spodziewać niskiej temperatury oraz opadów śniegu. "W najbliższych dniach do Polski wkroczy stopniowe ocieplenie, jednak poprzedzone ono będzie niebezpieczną pogodą. Spodziewamy się opadów śniegu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i deszcz, także marznący, który powodować będzie gołoledź" - przekazali synoptycy w serwisie X.

W sobotę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami na południu kraju. Nad ranem na południu pojawią się lokalne mgły, które będą ograniczać widoczność do 300 m. "Temperatura maksymalna od -4 st. C na wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni, na południu wiatr przejściowo słaby, zmienny. W Sudetach wiatr w porywach do 55 km/h" - zapowiadają synoptycy.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże, na północnym wschodzie temperatura wyniesie od -1 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum, do 6 st. C na zachodzie kraju. Mroźna będzie jeszcze noc z soboty na niedzielę, jednak ta z niedzieli na poniedziałek będzie znacznie cieplejsza w całym kraju. Temperatura może wówczas spaść maksymalnie do 0 st. C.

Pogoda. Ocieplenie i odwilż na terenie całego kraju

Od poniedziałku 11 grudnia w całej Polsce zrobi się znacznie cieplej. Na zachodzie kraju temperatura wyniesie od 8 st. C do 10 st. C. Nocne przymrozki będą występować jedynie na wschodzie kraju. "Zacznie nasilać się wiatr, który chwilami będzie porywisty, a we wtorek na północnym zachodzie kraju może osiągać w porywach 65 km/h" - wynika z zapowiedzi synoptyków.

We wtorek pojawi się zachmurzenie oraz opady deszczy, jedynie na Suwalszczyźnie będzie występować śnieg. Na północnym wschodzie temperatura wyniesie 1 st. C., natomiast na zachodzie wzrośnie do 7 st. C. "Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 65 km/h, przeważnie zachodni i południowo-zachodni" - przekazali synoptycy IMGW.

Nieco chłodniej ma być w środę. Zapowiadane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy sam śnieg. Na północnym wschodzie temperatura wzrośnie do 1 st. C i do 5 st. C na zachodzie oraz nad morzem. Chłodniej będzie w czwartek, na zachodzie ponownie pojawią się opady śniegu, ale na pozostałym obszarze kraju wystąpią liczne przejaśnienia. Termometry wskażą od -1 st. C na północnym wschodzie do 4 st. C na zachodzie i nad morzem.