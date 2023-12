Pogoda w sobotę. Są nowe alerty IMGW. Większość Polski na żółto

Pogoda w sobotę 9 grudnia będzie podobna do tej z ostatnich dni. "W dzień pochmurno, w Karpatach i na Podkarpaciu rozpogodzenia. Opady śniegu, na zachodzie i w centrum przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Rano mglisto. Temperatura od -4 st. C na wschodzie do 4 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, południowy" - przekazuje IMGW za pośrednictwem serwisu X.

Prognoza pogody na sobotę. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Żółte alerty IMGW

Jak prognozują synoptycy instytutu, wschodnia część kraju pozostanie pod wpływem wyżu znad Rosji, natomiast reszta Polski znajdzie się w zasięgu niżu znad Wysp Brytyjskich. W efekcie nad nasz kraj napływały będą chłodna masy powietrza polarnego morskiego.

Zachmurzenie w całym kraju będzie duże lub całkowite. Wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a także deszczu marznącego, które będą powodowały gołoledź. W związku z trudnymi warunkami IMGW wydało alerty, które objęły z rana 13 województw (z wyjątkiem podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego). Według prognoz w ciągu dnia mają one objąć także wschodnią część kraju.

Najzimniej będzie na północnym wschodzie. Najniższa temperatura prognozowana jest dla Suwałk (-5 st. C) oraz Białegostoku (-4 st. C). Najcieplej będzie zaś na zachodzie kraju: Gorzów Wlkp. (2 st. C), Zielona Góra (3 st. C). W większości kraju wiatr słaby i umiarkowany. Silniej może powiać jednak na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Prognoza pogody na niedzielę 10 grudnia

Ja zapowiadają synoptycy IMGW, w niedzielę 10 grudnia Polska znajdzie się w zasięgu zatoki niżu znad Danii, w strefie frontu okluzji, za którym zacznie napływać cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego. Ponownie zachmurzenie na terenie kraju będzie duże lub całkowite. Miejscami mogą się jednak pojawiać przejaśnienia.

Temperatura od -1 st. C na północnym wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie kraju (Gorzów. Wlkp., Zielona Góra). Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy.