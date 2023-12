Lubuskie. Ukradli auto. Było w nim 39 jednostek broni palnej i tysiące sztuk amunicji

W niedzielny poranek (12 listopada) policja została powiadomiona o kradzieży dwóch aut - osobowego volkswagena passata oraz dostawczego renault mastera - z jednej z posesji w Słubicach. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że w busie znajdowało się 39 różnego rodzaju jednostek broni palnej oraz 3002 sztuki amunicji. Mały arsenał należały do jednego z mieszkańców Słubic. Mężczyzna posiadał wymagane pozwolenia, a broń i amunicję poprzedniego dania zapakował do auta. Nad ranem zauważył, że oba pojazdy zniknęły z podwórka.

- Z uwagi na poważny charakter tego zdarzenia, do wyjaśnienia sprawy natychmiast przystąpili najbardziej doświadczeni policjanci pionu kryminalnego Lubuskiej Policji. Przedmiotem szczegółowych ustaleń funkcjonariuszy (...) było wyjaśnienie, jak doszło do kradzieży samochodów z bronią, kto jest za to odpowiedzialny oraz przede wszystkim gdzie skradziona broń wraz z amunicją się znajduje. W tej sytuacji kluczowe okazało się wykorzystanie bardzo zaawansowanych metod i form pracy operacyjnej, które były prowadzone konsekwentnie i bezustannie w wielu obszarach. Do wyjaśnienia sprawy wykorzystano kanały współpracy międzynarodowej policji Polski i Niemiec - poinformował podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

Lubuskie. Ukradli 39 jednostek broni palnej oraz 3002 sztuki amunicji

Jeszcze tego samego dnia w sprawie zatrzymano 42-letniego obywatela Mołdawii, który odpowie za paserstwo związane z ukryciem broni. Ta została schowana w jednym z garaży na terenie Słubic. Po odzyskaniu broni, każdą sztukę poddano szczegółowym oględzinom, zabezpieczając liczne ślady kryminalistyczne na potrzeby gromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci ustalili i zatrzymali dwóch głównych podejrzewanych o kradzieże samochodów. To 28-letnia kobieta oraz 37-letni mężczyzna, którzy usłyszeli zarzuty związane z kradzieżą aut i włamaniem oraz nielegalnym posiadaniem broni i amunicji. 16 listopada policjanci zatrzymali kolejnego mężczyznę - 48-latka, który podobnie jak obywatel Mołdawii usłyszał zarzuty paserstwa związane z ukryciem broni.

- Prowadzone bardzo szczegółowo policyjne ustalenia pozwoliły stwierdzić, że w sprawie uczestniczyło również dwóch innych mężczyzn. 38- i 22-latek zostali zatrzymani pod zarzutem paserstwa skradzionych wcześniej samochodów. Dzięki profesjonalnym działaniom policjantów skradzione z terenu posesji auta wraz z bronią i amunicją znajdującą się na pokładzie jednego z nich została odzyskana i zabezpieczona procesowo, a osoby za to odpowiedzialne szybko ustalone i zatrzymane - podkreślił podinspektor Marcin Maludy.

