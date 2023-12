Śmierć policjantów z Wrocławia. Znamy datę pogrzebu. Zostaną pożegnani z honorami

Ireneusz Michalak i Daniel Łuczyński zginęli w strzelaninie, do której doszło w nocy z 1 na 2 grudnia. Wiadomo już, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb policjantów z Wrocławia. W uroczystościach wezmą udział wrocławscy funkcjonariusze. - Będzie to dla nas zaszczyt, towarzyszyć im w ostatniej drodze. Zawsze będziemy pamiętać o tych, którzy wypełnili do końca słowa roty policyjnego ślubowania. Oddali własne życie, służąc innym - powiedział Łukasz Dutkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Mężczyzna próbował wepchnąć dwie osoby pod pociąg w metrze

Pogrzeb policjantów odbędzie się w asyście kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry policyjnej

- Na 14 grudnia na godz. 10.00 w kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu zaplanowano pogrzeb Ireneusza Michalaka, a na godz. 14.00 tego samego dnia w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Uzdrowienia Chorych w Łozinie pod Wrocławiem uroczystości pogrzebowe Daniela Łuczyńskiego - przekazał rzecznik prasowy wrocławskiej policji, cytowany przez portal tuwroclaw.com.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się zgodnie z ceremoniałem policyjnym, w asyście kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry policyjnej. Wezmą w nich udział członkowie rodzin zastrzelonych funkcjonariuszy, a także ich szefowie i inni policjanci, z którymi pracowali Ireneusz Michalak i Daniel Łuczyński.

Wrocław. Policja oddała hołd funkcjonariuszom, którzy zginęli w strzelaninie

5 grudnia policjanci z Wrocławia oraz innych miast w Polsce oddali hołd Ireneuszowi Michalakowi i Danielowi Łuczyńskiemu. Tego dnia o godzinie 17 w wielu miejscowościach rozległy się syreny alarmowe. Funkcjonariusze podkreślali, że ich koledzy przez wiele lat sumiennie wykonywali swoje obowiązki. Ireneusz Michalak był policjantem z 26-letnim stażem, Daniel Łuczyński służył w policji 19 lat.

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, policjanci zostali postrzeleni przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu przez Maksymiliana F. 44-latek miał odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa. Śledczy wciąż badają szczegółowe okoliczności całego zdarzenia. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Maksymilian F. był dwukrotnie przeszukiwany przez funkcjonariuszy. Poinformowano, że mężczyzna mógł zaatakować policjantów z broni, którą ukrył w radiowozie podczas pierwszego przeszukania. 44-latek odpowie za zabójstwo dwóch mundurowych.