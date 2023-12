Poznań jako jedyne miasto w Polsce został nominowany do tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez European Best Destinations. Jest to organizacja turystyczna, która promuje najbardziej interesujące miejsca w Europie. Głosowanie na najpiękniejszy świąteczny jarmark zakończyło się w czwartek 7 grudnia, wynikami miasto pochwaliło się w mediach społecznościowych.

Poznań ma jeden z najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie. Wygrało również lodowisko

"Poznań na czwartym miejscu wśród najpiękniejszych jarmarków świątecznych w Europie! Natomiast lodowisko na jarmark świąteczny na Targach zajęło 1. miejsce, w rankingu na najlepsze w Europie" - czytamy na facebookowej stronie Poznania. Jarmark bożonarodzeniowy znany jako Betlejem Poznańskie jest zlokalizowany na placu Wolności, a lodowisko na MTP (Międzynarodowych Targach Poznańskich), które mieszczą się przy ulicy Głogowskiej.

Jarmark Betlejem Poznańskie wyróżnia się niezwykłymi atrakcjami. Tradycja sięga późnego średniowiecza

European Best Destination ocenił, że niepowtarzalną atmosferę jarmarku tworzą dekoracje świąteczne oraz iluminacje. Są atrakcje takie jak diabelski młyn, lodowisko, koncerty, przedstawienia dla dzieci i punkty handlowo-gastronomiczne z przekąskami. Uwagę turystów i mieszkańców przyciąga również 16-metrowa choinka, która wprowadza świąteczny nastrój. Miasto podaje, że w ofercie Betlejem Poznańskiego są także:

domek świętego Mikołaja,

zjazdy na pontonach,

karuzela wenecka,

autodrom,

mirror cube,

gadający łoś Marcin,

strzelnica,

iluminacje świetlne,

symulator lotu saniami.

"Tradycja organizacji jarmarków bożonarodzeniowych sięga późnego średniowiecza. Początkowo związana głównie z terenami dzisiejszych Niemiec i wschodniej Francji, z czasem rozlała się po całej Europie. Dotarła także do Poznania, pod nazwą Betlejem Poznańskie. W tym roku odbywa się ono w dwóch lokalizacjach: na placu Wolności oraz na MTP" - napisano. Na ulicy św. Marcina w weekend od 8 do 10 grudnia odbywa się Poznań Ice Festival, czyli Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej. Jarmark Świąteczny na Placu Wolności będzie trwał do 7 stycznia 2024 roku.