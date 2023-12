W piątek 8 grudnia Senat przyjął ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa bez poprawek. Inicjatywę poparło 59 senatorów, przeciw było 23, a 3 wstrzymało się od głosu. Co to oznacza?

Ustawa o finansowaniu in vitro zakłada, że z budżetu państwa co roku zostanie przeznaczone minimum 500 milionów złotych. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie, realizację i finansowanie programu będzie minister zdrowia. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska skomentowała przyjęcie ustawy w mediach społecznościowych. "Bardzo się cieszę, że to jedna z pierwszych ustaw w nowej kadencji. Dziękuję wszystkim, którzy poparli ten obywatelski projekt. Piękny dzień" - napisała.

Prowadząca obrady wyraziła także nadzieje, co do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy. - Mam nadzieję, że teraz tylko czekamy na podpis pana prezydenta, bo nie wyobrażam sobie, żeby tej ustawy, tak potrzebnej dla tysięcy Polaków, nie podpisał. Pierwsza ważna ustawa w Senacie to ta, która daje szczęście ludziom - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska, cytowana przez PAP.

Andrzej Duda skomentował ustawę o in vitro. "Podchodzę do tego bardzo spokojnie"

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Andrzej Duda był niedawno pytany o stanowisko w sprawie finansowania in vitro po przyjęciu ustawy przez Sejm. - Zapoznam się z tą ustawą. Proszę pamiętać, że w takich sprawach to jest też decyzja posłów. Mamy Sejm świeżo wybrany przez obywateli. Pochylę się nad tymi przepisami, jak nad każdą ustawą - powiedział 1 grudnia Andrzej Duda. Prezydent stwierdził, że "podchodzi do tego bardzo spokojnie". - Posłowie, jako przedstawiciele wybrani przez społeczeństwo, mają prawo decydować w sprawach ważnych. Ja oczywiście to rozważę - zapowiedział.