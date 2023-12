Radio Opole kończy współpracę z Ogórek i Rachoniem. "Niejasna sytuacja związana z finansowaniem"

- Poinformowaliśmy naszych współpracowników, że nie przedłużamy z nimi umów ze względu na niejasną sytuację związaną z finansowaniem mediów publicznych w 2024 roku - przekazał "Presserwisowi" Piotr Wójtowicz, prezes Radia Opole.

REKLAMA

Zobacz wideo Mężczyzna próbował wepchnąć dwie osoby pod pociąg w metrze

Radio Opole kończy współpracę z Ogórek i Rachoniem. "Niejasna sytuacja"

Jak podaje portal, umowy Magdaleny Ogórek, Piotra Cywińskiego, Piotra Goćka, Michała Rachonia i Piotra Semki wygasają wraz z końcem grudnia tego roku. Nie byli oni etatowymi pracownikami, prowadzili pojedyncze audycje. Według ustaleń "Presserwisu" każdy z nich otrzymywał miesięcznie kilka tysięcy złotych. - Wprowadzamy oszczędności tam, gdzie możemy, ale nie kosztem naszych etatowych pracowników. Nie wiemy, czy dostaniemy rekompensatę, czy nie - podkreślił Piotr Wójtowicz.

"Presserwis" dowiedział się również, że Radio Opole "ze względów finansowych" wypowiedziało umowę Polskiej Agencji Prasowej. Potwierdził to redaktor naczelny rozgłośni Tomasz Cichoń.

Ewakuacja gwiazd TVP

Po tym, jak okazało się, że PiS po wyborach może stracić władzę, zaczęło pojawiać się coraz więcej doniesień, iż gwiazdy TVP ewakuują się z telewizji publicznej. W piątek Wirtualna Polska podała nieoficjalnie, że z pracy odchodzi Miłosz Kłeczek. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych pracowników państwowej stacji telewizyjnej miał złożyć wypowiedzenie, tym samym idąc w ślady innych pracowników "Wiadomości", takich jak Danuta Holecka, Bartłomiej Graczak, Damian Diaz czy Karol Jałtuszewski.

Z kolei Miłosz Kłeczek zaprzeczył medialnym doniesieniom ws. daty swojego odejścia z pracy w Telewizji Polskiej (16 grudnia). - Zamierzam wraz z moimi kolegami i koleżankami do końca walczyć o jej dobre imię - mówił w rozmowie z wPolityce.pl. - Zostaję do końca, niezależenie od tego, kiedy on nastąpi, czy w grudniu, czy w styczniu. Gdy będą nas chcieli wyprowadzić, to wyjdę jako ostatni albo jeden z ostatnich - dodał.

***