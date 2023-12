Paweł Karpiesiuk z Prokuratury Rejonowej we Wrześni powiedział portalowi infokostrzyn.pl, że akt oskarżenia przeciwko księdzu został skierowany do sądu 29 listopada. Był to efekt śledztwa trwającego kilka miesięcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Mucha: Chcemy raportu o pedofilach, których nie można skazać z powodu przedawnienia

Były proboszcz oskarżony o wykorzystywanie seksualne małoletniego nie przyznaje się do winy

- Zarzut dotyczy kilkukrotnego nadużycia stosunku zależności. Podejrzany miał doprowadzić małoletnią osobę poniżej lat 15 do poddania się innej czynności seksualnej. Do zdarzenia doszło kilkukrotnie od września 2022 roku do stycznia 2023 roku w Kostrzynie - przekazał prokurator. Zaznaczył, że Mateusz N. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz odmówił składania wyjaśnień.

Ksiądz przestał uczyć religii już w marcu tego roku. Jak wyjaśniła dyrekcja szkoły, doszło do tego, ponieważ "ksiądz biskup odebrał mu misję kanoniczną". Z kolei 15 grudnia Mateusz N. został zwolniony z urzędu proboszcza.

Ksiądz stracił posadę proboszcza, ale będzie pełnił obowiązki dyrektora Domu Księży Emerytów

Rzecznik poznańskiej kurii ksiądz Maciej Szczepaniak przekazał, że nowym proboszczem parafii, którą opuścił Mateusz N., został dotychczasowy dyrektor Domu Księży Emerytów w Poznaniu. Natomiast "były proboszcz zamieszka w Domu Księży Emerytów, będzie pełniącym obowiązki dyrektora ośrodka".

- Ponieważ to Kuria Metropolitalna w Poznaniu poinformowała Prokuraturę Rejonową we Wrześni o możliwości popełnienia przestępstwa zaraz po otrzymaniu informacji o budzącym wątpliwości zachowaniu księdza, czekamy na wyjaśnienie tej sprawy - poinformował przedstawiciel kurii.