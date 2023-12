Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! opublikowała 5 grudnia drastyczne nagranie. Wideo ma przedstawiać odcięcie głowy karpia przez wykładowczynię Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podczas zajęć z anatomii. Sposób, w jaki zostało to zrobione - bez wcześniejszego ogłuszenia - wywołał niepokój wśród studentów.

Kraków. Wykładowczyni miała zabić karpia na zajęciach. "Ryba nie cierpi, bo ma zapas tlenu"

Na nagraniu można usłyszeć, jak jedna ze studentek pyta, czy wyjęty z wody karp przed zabiciem dusi się i tym samym cierpi. - Ona nie cierpi. To po to przecinam rdzeń kręgowy - stwierdziła wykładowczyni. Uczennica sprecyzowała, że ma na myśli moment pomiędzy wyjęciem jej z wody a odcięciem głowy. - Nie, ona nie cierpi, bo przecież ona ma zapas tlenu - przekazała kobieta. Jakiś czas później pokazano rybę, która wciąż oddychała, pomimo głębokiej rany ciętej. Autor nagrania sprecyzował, że karp miał leżeć w takim stanie około 30 minut. Później pokazano trzy inne ryby ledwo mieszczące się w wiaderku, w którym zostały umieszczone.

Fundacja Viva! poinformowała, że doktorka była wcześniej wieloletnią pracownicą w Zakładzie Biologii i Chorób Ryb Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Natomiast obecnie między innymi prowadzi zajęcia z chorób ryb dla studentów weterynarii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie miało dojść do sytuacji przedstawionej na nagraniach. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przygotował szczegółowe wytyczne dotyczące zabijania karpi, które precyzują, że nie można tego robić bez uprzedniego ogłuszenia ryby.

Karpie miały być zabijane w większej ilości. "Pani doktor nauczyła przyszłych lekarzy weterynarii, że karpie można zabijać w okrutny sposób"

Z informacji otrzymanych przez fundację wynika, że podobny los mógł spotkać nawet około 20 ryb. Organizacja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - chodzi o znęcanie się nad zwierzętami. Ponadto zapowiedziała, że zawiadomi o procederze władze uczelni, aby powstrzymać działania wykładowczyni. - To, co zobaczyliśmy na filmach, jest tym bardziej oburzające, bo odpowiada za to lekarka weterynarii i wykładowczyni uniwersytecka. A patrzą na to studenci. Należy tu zadać retoryczne pytanie - czego się nauczyli podczas tych zajęć? Odpowiedź jest szokująca. Pani doktor nauczyła przyszłych lekarzy weterynarii, że karpie można zabijać w okrutny sposób, sprzeczny z przepisami ustawy o ochronie zwierząt - stwierdziła mecenas Katarzyna Topczewska, reprezentująca Vivę!.

Uczelnia, na której doszło do zdarzenia, odniosła się do sprawy. - W związku z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia czynu niezgodnego z zasadami etyki, którego dopuściła się jedna z nauczycielek akademickich Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK zlecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w przedmiotowej sprawie - powiedziała Izabella Majewska, rzeczniczka prasowa URK w rozmowie z "Gazetą Krakowską". Ponadto zaznaczyła, że "w przypadku potwierdzenia ewentualnych zarzutów względem nauczyciela akademickiego zostaną wyciągnięte stosowne konsekwencje prawne".