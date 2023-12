Miłosz Kłeczek odchodzi z TVP? Prezenter zapewnia: Zamierzam walczyć do końca

W piątek 8 grudnia Wirtualne Media poinformowały nieoficjalnie, że Miłosz Kłeczek "ma pojawiać się na antenie TVP Info jeszcze tylko przez tydzień". Według portalu pracownik TVP miał złożyć wypowiedzenie. "Publiczny nadawca nie chciał się odnieść do doniesień o odejściu Miłosza Kłeczka, uzasadniając to ochroną danych osobowych" - przekazał branżowy portal. Prezenter zaprzeczył tym doniesieniom w rozmowie z wPolityce.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia znów starł się z dziennikarzem TVP. "Powinien być pan absolutnie bezwzględny"

Kłeczek zaprzecza doniesieniom ws. terminu odejścia z TVP. "Wyjdę jako ostatni albo jeden z ostatnich"

Miłosz Kłeczek przekazał, że pozostanie w TVP do momentu zmian, które planuje wprowadzić większość sejmowa z Donaldem Tuskiem na czele. - Zostaję do końca, niezależenie od tego, kiedy on nastąpi, czy w grudniu, czy w styczniu. Gdy będą nas chcieli wyprowadzić, to wyjdę jako ostatni albo jeden z ostatnich - przekazał portalowi. Jak dodał, jest związany z Telewizją Polską. - Zamierzam wraz z moimi kolegami i koleżankami do końca walczyć o jej dobre imię - zapewnił Kłeczek.

Pracownik TVP odniósł się do sprawy także na swoim profilu w mediach społecznościowych. "Jestem w biegu więc krótko. Zostaję do końca!!!" - przekazał na portalu X.

Kłeczek pełni rolę gospodarza takich programów jak "Woronicza 17" czy "Minęła 8". Pracuje w Telewizji Polskiej od 2016 roku. Zasłynął ze swojej działalności w Sejmie, gdzie szczególnie upodobał sobie wchodzenie w burzliwe niekiedy dyskusje z politykami opozycji.

Pracownicy odchodzą z TVP. "Próba destabilizacji"

Dotychczas wypowiedzenie miała złożyć Danuta Holecka, która ma zniknąć z "Wiadomości" przed końcem roku. Ze stacją pożegna się również Bałtomiej Graczak, Karol Jałtuszewski i Damian Diaz. Z kolei w czwartek, 7 grudnia, do mediów wyciekła lista osób, które od Telewizji Polskiej miały otrzymać wypowiedzenia. Dziennikarze "Pytania na śniadanie" i TVP Info, którzy się na niej znaleźli, stanowczo zaprzeczyli przeciekom, określając sytuację mianem próby "destabilizacji" telewizji publicznej.