Wielki powrót maseczek? Ministerstwo Zdrowia wyda specjalne zalecenia

W najbliższych dniach Ministerstwo Zdrowia wyda zalecenia dotyczące używania maseczek zakrywających usta i nos w placówkach medycznych i aptekach.

REKLAMA

Zobacz wideo Bronisław Komorowski: Kosiniak-Kamysz ma szansę być dobrym ministrem obrony, jeśli zbuduje sobie mocny, niezależny zespół

Ministerstwo Zdrowia wyda zalecenia dotyczące noszenia maseczek w placówkach medycznych

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że utrzymująca się liczba około trzech tysięcy nowych zakażeń koronawirusem dziennie wymaga powrotu do tych zaleceń sanitarnych. - Widzimy zdecydowany wzrost infekcji COVID-19 - podkreślił. Jak zaznaczył polityk, nowe zalecenia to będą rekomendacje dotyczące noszenia maseczek i egzekwowania tego od pacjentów placówek medycznych oraz osób, które przychodzą po leki do aptek.

Według prognozy Ministerstwa Zdrowia, szczyt zachorowań na COVID-19 przypadnie na pierwszy tydzień stycznia. Obecnie utrzymuje się podwyższony współczynnik reprodukcji wirusa.

Tymczasem placówki apelują o używanie maseczek. "Korzystajcie z maseczek, jeśli nie czujecie się w pełni zdrowi. Szczególnie gdy w większej grupie osób czekacie na przykład na wizytę w przyszpitalnej poradni" - apeluje Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie.

Przypomnijmy, że stan zagrożenia epidemicznego został w Polsce zniesiony 1 lipca bieżącego roku. Wraz z nim zniknął obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych takich jak szpitale, przychodnie i apteki.

Polska spóźniła się z dostawą nowych szczepionek przeciw COVID-19? Ekspert: Musztarda po obiedzie

Obecnie w Polsce w szpitalach przebywa blisko 1800 osób zakażonych koronawirusem. W środę 6 grudnia ruszyły zapisy na szczepionkę przeciwko nowej mutacji koronawirusa, zwanej potocznie "Kraken". Każda osoba, która skończyła 12 lat, może się zaszczepić.

- Pierwsze nowe szczepionki przeciwko nowemu wariantowi koronawirusa XBB 1.5 zostały dopuszczone w Unii Europejskiej we wrześniu. My mamy je w grudniu - komentował prof. Ernest Kuchar w rozmowie z Gazeta.pl. A więc, jak ocenił, to przysłowiowa musztarda po obiedzie. - Obecnie mamy szczyt zachorowań, a odporność poszczepienna wytwarza się po około dwóch tygodniach - zaznaczył i wyjaśnił, że jest za późno, aby skutecznie ograniczyć obecną falę zachorowań wywołaną przez nowy wariant koronawirusa.