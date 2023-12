Pełzające nastolatki w sklepach. Nowy trend zgarnia dziesiątki milionów wyświetleń

Na profilu "crawly_possessed" można obejrzeć filmy, na których widać pełzających po sklepach nastolatków. Konto zebrało już na TikToku ponad 400 tysięcy obserwujących, a ich rekordowe filmy osiągają nawet 40 milionów wyświetleń. O co chodzi w tym trendzie?

"Pełzaki" w warszawskich sklepach. Nowy trend podbił TikToka

"Crawly_possessed" (dosłownie: "opętany pełzaniem") udostępnia nagrania, na których widać nastolatków wchodzących i pełzających po supermarketach, restauracjach fast food i sklepach odzieżowych w galeriach handlowych. To na tym właśnie polega ten trend i najwyraźniej nie należy się doszukiwać w nim drugiego dna.

Jak możemy zaobserwować, autor profilu z początku nagrywał filmiki w pojedynkę. Wkrótce zebrał jednak grupę fanów, którzy razem z nim pełzają po sklepach w warszawskich galeriach handlowych, tj. Złote Tarasy czy Arkadia. Organizatorzy planują już akcje w kolejnych miastach. Internauci domagają się także, aby przybyli do ich miast np. do Torunia, Olsztyna i Rzeszowa. Stworzono nawet specjalny kanał na Discordzie, który zrzesza fanów "opętanych".

Niektórzy są wyraźnie zaskoczeni, inni kompletnie nie zwracają uwagi na młodzież. "Kocham jak większość pracowników totalnie olewa sytuacje" - stwierdza jeden z internautów. "Żyję dla tego kontentu", "uwielbiam was", "mogę się z wami zaprzyjaźnić?" - piszą inni. "Tu się dzieje więcej niż w moim całym życiu" - żartuje użytkownik. Pojawiają się także i nieco bardziej sceptyczne komentarze: "Jestem przerażony", "brak słów", "współczuję pracownikom i ogólnie każdemu, kto tam był", "byłbym przerażony, gdybym coś takiego zobaczył" - czytamy.

Warto podkreślić, że to trend, który narodził się w Polsce. Obecnie zaczyna jednak być popularny także w Wielkiej Brytanii. "Od pewnego czasu przeniósł się do Wielkiej Brytanii, więc warto zachować ostrożność podczas zakupów świątecznych. Do tej pory ich celem były sklepy takie jak Mango, Zara, KFC i małe budki w środku centrów handlowych, które sprzedają etui na telefony" - pisze brytyjski portal thetab.com.