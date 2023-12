Próbował wepchnąć dwie osoby pod pociąg metra. Prokuratura: Wszystkie drogi zostały wyczerpane

Policja udostępniła nagranie w piątek 8 grudnia, na którym widać jak mężczyzna próbuje wepchnąć dwie osoby pod nadjeżdżający pociąg na peronie stacji metra Dworzec Gdański w Warszawie. Sprawa jest prowadzona pod kątem usiłowania zabójstwa. - Nagranie pochodzi z 26 lipca - poinformował w rozmowie z Gazeta.pl Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendanta Stołecznego Policji. O to, dlaczego służby zdecydowały się tak późno na upublicznienie wizerunku napastnika, zapytaliśmy prokuraturę, a także Macieja Karczyńskiego, byłego funkcjonariusza CBŚ i byłego rzecznika ABW.

- Moim zdaniem, im szybciej upublicznia się wizerunek osoby, która popełniła przestępstwo, tym lepiej - mówił w rozmowie z Gazeta.pl Maciej Karczyński. Jak wyjaśnia ekspert, upublicznienie wizerunku "zawsze przyspiesza cały proces i daje większe gwarancje w zatrzymaniu osoby". - Ta osoba przestaje być wówczas anonimowa i nawet jak ktoś jej pomaga, to zaczyna się bać. Oprócz tego zgłaszają się też anonimowo osoby na policję, które donoszą na sprawcę, co zwiększa prawdopodobieństwa zatrzymania takiej osoby - wymienia ekspert.

- Należy pamiętać, że gospodarzem prowadzonej sprawy jest prokurator i to on decyduje o możliwości przekazywania informacji do mediów - zaznacza Maciej Karczyński w rozmowie z Gazeta.pl. I podkreśla: "Organy ścigania zawsze najpierw wyczerpują wszystkie możliwe kroki - techniki operacyjne, działania śledcze, do tego, aby tę osobę zatrzymać". - Widocznie wyczerpały się wszystkie inne możliwości - dodaje i wskazuje, że śledczy najwyraźniej mieli przesłanki, do tego, aby zdecydować się do publikacji wizerunku mężczyzny tak późno. Potwierdził to w rozmowie z nami Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- W pierwszej kolejności wykonuje się czynności operacyjne i dochodzeniowo-śledcze, które pozwolą ustalić tożsamość sprawcy. W przypadku niepowodzenia publikuje się wizerunek w celu publicznego rozpowszechnienia, co może przyczynić się do ustalenia sprawcy - mówi nam prokurator. - Wszystkie drogi zostały wyczerpane. Czynności procesowe i poza procesowo-operacyjne nie pozwoliły na ustalenie tożsamości mężczyzny. Dlatego podjęto decyzję o publikacji wizerunku - zaznacza Szymon Banna.

Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja prosi o pomoc

"Każdy, kto rozpoznaje widocznego na zdjęciach mężczyznę, proszony jest o kontakt telefoniczny lub osobisty" - apeluje w sprawie policja.

"Informacje na temat osoby, powołując się na numer sprawy KRP-PZ-3703/23, 4314-6.Ds.1454.2023.III można przekazać dzwoniąc na numer 4772 391 13, numer alarmowy 112 albo w formie elektronicznej pisząc na adres: komendant.krp1@policja.gov.pl" - czytamy w komunikacie.