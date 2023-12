Co się będzie działo w Sejmie? Harmonogram na 11 i 12 grudnia [ROZPISKA GODZINOWA]

Marszałek Szymon Hołownia w czwartek 7 grudnia po godz. 20.30 zarządził przerwę w obradach w ramach pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. - Zarządzam przerwę do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 10, kiedy to jednego premiera będziemy powoływać większością 150 głosów, następnego większością 248 głosów, więc demokratycznych emocji z pewnością nie zabraknie. Ważne dni dla polskiej demokracji - mówił.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy stanowisko marszałka będzie dla Hołowni trampoliną do pałacu prezydenckiego?

Co w poniedziałek w Sejmie? Morawiecki wygłosi exposé [HARMONOGRAM - 11 GRUDNIA]

Na godzinę 10 w poniedziałek 11 grudnia zaplanowane jest przedstawienie przez premiera Mateusza Morawieckiego programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Kluby i koła wygłoszą oświadczenia, a głosowanie odbędzie się o 15. Co jeszcze jest w planach? Niżej znajduje się cały harmonogram na poniedziałek 11 grudnia:

godz. 10:00 - 15:00 - przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 36);

godz. 15:00 - 15:05 - głosowanie;

godz. 15:05 - 16:30 - przerwa (w przerwie zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rady Ministrów - termin wyznacza Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, sporządzenie druku)

godz. 16:30 - 20:00 - wybór Prezesa Rady Ministrów (druk nr ...) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 37);

godz. 20:00 - 20:05 - głosowanie;

godz. 20:05 - 21:00 - ew. oświadczenia poselskie.

Obrady Sejmu również we wtorek. Co się będzie działo 12 grudnia?

Jeśli premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania (a najprawdopodobniej tak właśnie się stanie), we wtorek 12 grudnia o godzinie 9 nowy prezes Rady Ministrów przestawi program działania rządu i jego skład. Głosowanie odbędzie się o godzinie 15. Dokładna rozpiska na 12 grudnia znajduje się poniżej:

godz. 9:00 - 15:00 - przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania oraz składu Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 38);

godz. 15:00 - 15:15 - głosowanie;

godz. 15:15 - 16:00 - ew. oświadczenia poselskie.

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wyraził nadzieję, że kolejnego dnia, w środę 13 grudnia, dojdzie do zaprzysiężenia nowego rządu. Prezydent Andrzej Duda zapewniał, że nie ma zamiaru tego przeciągać ani opóźniać. Dlaczego zaprzysiężenie nie odbędzie się jeszcze 12 grudnia? Tego dnia w godzinach wieczornych prezydent wraca z zaplanowanego od dawna wyjazdu do Szwajcarii w związku z udziałem w Spotkaniu Wysokiego Szczebla z okazji 75. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.