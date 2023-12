Przed ociepleniem czeka nas załamanie pogody. Sypnie śniegiem, mróz tak łatwi nie odpuści

Przełom listopada i grudnia okazał się wyjątkowo zimny. Przez Polskę przetoczyły się śnieżyce i silne mrozy. Natomiast druga połowa miesiąca ma być znacznie cieplejsza. W zachodniej części kraju termometry mają wskazywać nawet kilka stopni "na plusie". Zanim jednak nadejdzie odwilż, czeka nas jeszcze kilka dni z zimową aurą.

Pogoda na sobotę. Zima nie odpuści tak łatwo

Według prognozy synoptycznej przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zachodzie, południu oraz w centrum mieszkańcy będą już odczuwać niewielkie ocieplenie. Temperatura będzie wskazywać 1-3 st. powyżej zera. Miejscami mogą jednak występować opady śniegu. Może pojawić się też zjawisko marznącej mgły, które znacznie ograniczy widoczność (do ok. 200 m). W nocy można spodziewać się ujemnej temperatury. Nastąpi wzrost pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi deszczami, powodującymi gołoledź.

Nieco inaczej będzie wyglądać sytuacja na wschodnich i południowo-wschodnich krańcach Polski. Tutaj temperatura nadal będzie "na minusie" od -5 w Suwałkach do 0 w Rzeszowie. W województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim spodziewane są opady śniegu. Noc będzie mroźna nawet do -10 st. w Zakopanem. W całej Polsce kierowcy powinni uważać na gęste mgły i zamglenia oraz oblodzenia na drogach.

Pogoda na niedzielę. Cieplej w całej Polsce

Jak pokazuje portal wxcharts.com w niedzielę nad Polską przemieszczać się będzie ciepły front atmosferyczny, który może przynieść załamanie pogody. Od krańców wschodnich w stronę centrum będą występować opady śniegu, miejscami mogą być intensywne. Natomiast na zachodzie, gdzie temperatura będzie już znacznie wyższa, prognozowany jest deszcz lub deszcz ze śniegiem.

Temperatura na wschodzie będzie oscylować między -1 st. w Suwałkach do 1 st. w Rzeszowie i Lublinie. W centrum i na północy będzie to już ok. 2 st. Ponownie najcieplej będzie na zachodnich krańcach kraju. W niedzielę termometry w lubuskim będą wskazywać nawet 6 st. Na zachodzie prognozowany jest także porywisty wiatr, który może osiągnąć prędkość ok. 40-50 km na godzinę.