TVP o próbach rozliczania PiS i "braku miłości". "Być może chodzi o wieszanie"

Sejm jednogłośnie powołał komisję śledczą ds. wyborów kopertowych. Za uchwałą głosowało 446 posłów - wszyscy obecni na sali, reprezentujący wszystkie kluby i koła w Sejmie, w tym parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Był to jeden z tematów poruszonych w wydaniu "Wiadomości" TVP z 7 grudnia. - Sejm zagłosował za powstaniem komisji śledczej, która ma zająć się wyborami korespondencyjnymi z 2020 roku. Opozycja chce rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że nie ma nic do ukrycia i dlatego ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego również zagłosowało za powstaniem takiej komisji - zapowiedziała materiał podpisany na pasku "Koalicja zemsty" Danuta Holecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczne zachowanie Czarnka. Wtargnął na mównicę i nie uszanował marszałkini Sejmu

TVP krytykuje próby rozliczania PiS. "Być może chodzi o wieszanie"

- Obklejeni serduszkami, żądni zemsty. To polityczny krajobraz w polskim parlamencie. Tym razem koalicja Donalda Tuska chce rozliczać za wybory prezydenckie - rozpoczął swój materiał Adrian Borecki. - Jak wskazują posłowie PiS, nieskończona ilość komisji sejmowych ma być nowym elementem polityki anty-PiS, która ma zohydzić to ugrupowanie - dodał. W materiale zaprezentowano również okładkę tygodnika "Polityka" z dybami i tytułem "Jak rozliczyć PiS".

- Miłości tutaj brak, są dyby i stołek. Być może chodzi o wieszanie. Ale w końcu tzw. wolnym mediom wolno - skomentował Adrian Borecki. W materiale przytoczono również wypowiedzi posłów opozycji, którzy skrytykowali okładkę "Polityki". - Tylko jedna partia broni okładki - Platforma Obywatelska - podkreślił Borecki.

Przywołano też słowa ministra edukacji Krzysztofa Szczuckiego, który powiedział, że opozycja tworzy "koalicję zemsty, koalicję nienawiści, bo jedyną wartością, która łączy te ugrupowania, jest żądza zemsty". - Wiele na to wskazuje, że to jeden z nielicznych kampanijnych postulatów, który rzeczywiście chcą zrealizować - skwitował Borecki.

Wybory kopertowe. O co chodzi?

Przypomnijmy, koniec pierwszej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy przypadał na 6 sierpnia 2020 roku. Dlatego marszałkini Sejmu Elżbieta Witek 5 lutego 2020 roku wyznaczyła termin wyborów prezydenckich na 10 maja 2020 roku. Eksperci z otoczenia Jarosława Gowina przekonywali, że w obliczu pandemii COVID-19 wybory w normalnym trybie doprowadzą do gwałtownego nasilenia się zakażeń (obowiązywał stan epidemii i ustawa z 2 marca o zapobieganiu zachorowaniom i zwalczaniu skutków epidemii). Stronę Gowina początkowo trzymali premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Morawiecki zmienił jednak zdanie pod wpływem prezesa PiS, co wynika z ujawnionego przez media liście Gowina do członków Porozumienia. Niedługo później zdanie zmienił też Szumowski.

Adam Bielan (wówczas jeszcze współpracownik Gowina i wiceprezes Porozumienia) zaproponował wybory kopertowe, co spotkało się z entuzjazmem zarówno Morawieckiego, jak i Szumowskiego. Liderzy PiS wymyślili, że wszystko zorganizuje Poczta Polska, a nie Państwowa Komisja Wyborcza (jedyna, która ma takie uprawnienia), a urn wyborczych będzie strzegło wojsko. Gowin i jego ludzie przekonywali, że organizacja wyborów kopertowych będzie bezprawna, a Sąd Najwyższy może stwierdzić ich nieważność, a w konsekwencji wszystko skończy się podważeniem mandatu wybranego w wyborach kopertowych prezydenta.

Partia Jarosława Gowina upadła, a byli posłowie Porozumienia poparli wybory kopertowe. W Zjednoczonej Prawicy doszło do rozłamu. W końcu Gowin zagroził, że jeśli wybory kopertowe dojdą do skutku, to on opuści koalicję, co ostatecznie przekonało Jarosława Kaczyńskiego (groził mu upadek rządu).

6 maja 2020 roku doszło do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina. We wspólnym oświadczeniu napisali, że w związku "z odrzuceniem przez opozycję wszystkich konstruktywnych propozycji umożliwiających przeprowadzenie tegorocznych wyborów prezydenckich w terminie konstytucyjnym (…) po upływie terminu 10 maja 2020 roku oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie". Ostatecznie wybory prezydenckie zostały przesunięte na lato.