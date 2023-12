Wyszedł z więzienia. Zamordował teściową na oczach dzieci. Sąd: Jest ekstremalnie niebezpieczny

7 grudnia zapadł prawomocny wyrok w sprawie Rafała W. 32-latek został skazany na karę dożywotniego pozbawiania wolności za zabójstwo teściowej. Sędzia przytoczył wstrząsające okoliczności zbrodni, które jego zdaniem świadczą o wyjątkowo wysokim poziomie demoralizacji mężczyzny.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci z lubelskiego Archiwum X zatrzymali 60-latka podejrzanego o zabójstwo sprzed wielu lat

Katowice. Rafał W. "zabójstwa dokonał na oczach własnych dzieci"

Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok z czerwca tego roku. Sędzia Piotr Mika stwierdził, że "kara dożywocia jest w pełni adekwatna, patrząc na ścieżkę życiową oskarżonego". - Odbywał kary za przemoc i rozbój, a zabójstwa dokonał na oczach własnych dzieci. To wskazuje, z jakim poziomem demoralizacji mamy do czynienia. On nie zasługuje już na żadną szansę - powiedział Piotr Mika, cytowany przez "Fakt". Sędzia przypomniał, dlaczego Piotr W. zabił swoją teściową. Jak zauważył, gdy mężczyzna przebywał w więzieniu, dowiedział się, że jego żona złożyła pozew o rozwód.

- Nie chciał tego zaakceptować. Podjechał pod dom, przeskoczył przez bramę, wziął klucz typu "żaba", wybił szybę. Mamy to nagrane na monitoringu. Mamy też zeznania małoletniego świadka, syna oskarżonego, że Rafał W. realizował zamiar zabójstwa. Chciał zabić żonę, świadczą o tym rany na jej ciele. Kobieta przeżyła, bo jej matka zaatakowała laską oskarżonego, to pozwoliło jej uciec. Ale też skończyło się tragicznie dla Anny M. Twierdzenie, że te działania były nieumyślne i sprowokowane przez pokrzywdzoną, są niewiarygodne - podkreślił.

Zabójstwo w Irządzach. Rafał W. "jest człowiekiem ekstremalnie niebezpiecznym"

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl., Rafał W. zabił swoją teściową 6 października 2022 roku. Mężczyzna włamał się wtedy do domu w Irządzach (województwo śląskie). Jego żona razem z dziećmi uciekła do sąsiadów. W domu pozostała 70-letnia teściowa, która poruszała się o lasce. Rafał W. zadał jej cztery ciosy nożem i poderżnął gardło.

- Trzeba pana wyeliminować ze społeczeństwa i to na jak najdłużej. Jest pan człowiekiem ekstremalnie niebezpiecznym, mściwym. Dzieci dla pana nic nie znaczą, tylko wódka i alkohol. Jeżeli by pan szybko wyszedł z zakładu karnego, mógłby pan żonę zabić - mówił sędzia Radosław Chodorowski, który skazał mężczyznę na karę dożywotniego pozbawienia wolności.